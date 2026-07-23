logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

La SSPC enfrenta críticas por la falta de medidas para proteger a usuarios de vehículos de transporte alternativo

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 23, 2026 11:55 a.m.
A
Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego del siniestro vial ocurrido el pasado 17 de julio en la Glorieta "Benito Juárez", el colectivo Pedaleando SLP, respondió a la SSPC Municipal que desconoce por completo que las calles deben diseñarse para proteger la vida y no para privilegiar la velocidad de los autos.

      Rechazaron la idea de restringir o prohibir el uso de bicicletas y scooters eléctricos en lugar de pacificar el tránsito y controlar la velocidad de los vehículos motorizados, pues eso es "normalizar la violencia vial".

      Agregan que "el error humano es inevitable; el diseño de la calle tiene que tolerarlo y proteger a quienes se desplazan, en lugar de castigar a los usuarios más vulnerados con ocurrencias punitivas".

      En un comunicado, señalaron que la verdadera solución recae en la implementación estricta del Acuerdo de Cabildo del proyecto "Cruces Seguros" (Gaceta Municipal No. 138), el cual establece obligaciones técnicas y jurídicas claras que el Gobierno de la Capital SLP está obligado a cumplir.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El colectivo entregó varios oficios directamente a las áreas municipales correspondientes para fiscalizar el cumplimiento de este instrumento bajo criterios técnicos precisos.

      LEA TAMBIÉN

      Ni scooter ni similares en el distribuidor Juárez

      También se restringirá su paso en vialidades riesgosas

      "A la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección General de Policía Vial: Exigimos el plan técnico de intervención en infraestructura fundamentado en la NOM-004-SEDATU-2023 (elementos de geometría vial, banquetas accesibles, orejas, cruces a nivel y pacificación), así como los informes semestrales de avance en los entornos críticos mandatados.

      "A la Tesorería Municipal: Requerimos el informe sobre la suficiencia financiera y las adecuaciones presupuestales indispensables para garantizar la ejecución material de las obras de seguridad vial.

      "A Comunicación Social y a la SSPC: Exigimos cuentas sobre la ejecución de la campaña de concientización orientada a la jerarquía de la movilidad y los derechos de los usuarios vulnerables, cuyo plazo de arranque venció hace tiempo.

      "A la Comisión Permanente de Movilidad: Turnamos la exigencia de control político y fiscalización para que las regidurías cumplan su rol de vigilancia sobre el desempeño de las áreas ejecutoras", concluyó Pedaleando SLP

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez
      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC enfrenta críticas por la falta de medidas para proteger a usuarios de vehículos de transporte alternativo

      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP
      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP

      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP

      SLP

      El Universal

      También conmemora el décimo aniversario de la colocación de la primera piedra

      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP
      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP

      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil prevé temperaturas de calurosas a muy calurosas durante la tarde

      IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial
      IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial

      IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial

      SLP

      Martín Rodríguez

      Infraestructura y seguridad serán los temas a discutir, dice directivo de UUZI