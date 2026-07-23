Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

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Luego del siniestro vial ocurrido el pasado 17 de julio en la Glorieta "Benito Juárez", el colectivo Pedaleando SLP, respondió a la SSPC Municipal que desconoce por completo que las calles deben diseñarse para proteger la vida y no para privilegiar la velocidad de los autos.

Rechazaron la idea de restringir o prohibir el uso de bicicletas y scooters eléctricos en lugar de pacificar el tránsito y controlar la velocidad de los vehículos motorizados, pues eso es "normalizar la violencia vial".

Agregan que "el error humano es inevitable; el diseño de la calle tiene que tolerarlo y proteger a quienes se desplazan, en lugar de castigar a los usuarios más vulnerados con ocurrencias punitivas".

En un comunicado, señalaron que la verdadera solución recae en la implementación estricta del Acuerdo de Cabildo del proyecto "Cruces Seguros" (Gaceta Municipal No. 138), el cual establece obligaciones técnicas y jurídicas claras que el Gobierno de la Capital SLP está obligado a cumplir.

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El colectivo entregó varios oficios directamente a las áreas municipales correspondientes para fiscalizar el cumplimiento de este instrumento bajo criterios técnicos precisos.

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"A la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección General de Policía Vial: Exigimos el plan técnico de intervención en infraestructura fundamentado en la NOM-004-SEDATU-2023 (elementos de geometría vial, banquetas accesibles, orejas, cruces a nivel y pacificación), así como los informes semestrales de avance en los entornos críticos mandatados.

"A la Tesorería Municipal: Requerimos el informe sobre la suficiencia financiera y las adecuaciones presupuestales indispensables para garantizar la ejecución material de las obras de seguridad vial.

"A Comunicación Social y a la SSPC: Exigimos cuentas sobre la ejecución de la campaña de concientización orientada a la jerarquía de la movilidad y los derechos de los usuarios vulnerables, cuyo plazo de arranque venció hace tiempo.

"A la Comisión Permanente de Movilidad: Turnamos la exigencia de control político y fiscalización para que las regidurías cumplan su rol de vigilancia sobre el desempeño de las áreas ejecutoras", concluyó Pedaleando SLP.