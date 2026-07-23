ONU advierte sobre escalada de conflicto en Golfo Pérsico

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EL CAIRO (AP) — Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el jueves que iniciaron la 13ra noche de ataques contra Irán, a medida que se intensifican los enfrentamientos por las rutas marítimas.

Previamente, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, indicaron que atacaron dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que podría extender la guerra en un momento en que el petróleo internacional superó los 100 dólares por barril.

Estados Unidos intensifica ataques para controlar estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos señaló que los últimos ataques están diseñados para "degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marineros civiles y a buques comerciales que transitan por aguas regionales", mientras Washington presiona para recuperar el control sobre el estrecho de Ormuz y restablecer el flujo del transporte marítimo internacional.

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Poco después, medios estatales iraníes informaron de explosiones a lo largo del estrecho en Bandar Abbas y Qeshm, así como al noroeste, cerca de Andimeshk y Omidiyeh.

Los hutíes han amenazado con cerrar otra ruta comercial clave, en un momento en que la economía mundial ya se tambalea debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Efectuaron la amenaza luego de que Teherán y Washington han intensificado sus ataques en su disputa por el control del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo, lo que ha generado una búsqueda apresurada de rutas alternas.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un "castigo militar importante" contra los hutíes si siguen atacando barcos.

"Si hacen esto otra vez, Estados Unidos responsabilizará a Irán, en el sentido de que los hutíes son un instrumento o un representante de Irán, y se infligirá un castigo militar importante a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes", escribió Trump en redes sociales.

A medida que la retórica se intensificaba, también lo hacía el impacto económico. El precio del crudo Brent de referencia internacional se disparó más de un 6% el jueves, hasta unos 100 dólares por barril. Es su nivel más alto desde mayo, antes de que ambas partes alcanzaran un acuerdo preliminar de paz el mes pasado, que ya se vino abajo.

El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi, quien tiene estrechos vínculos tanto con Estados Unidos como con Irán, visitó Teherán el jueves para pedir paz y diálogo, y prometió no permitir que el territorio iraquí sea utilizado para atacar territorio iraní, según informó su oficina. Al-Zaidi se reunió con Trump este mes en Washington.

ONU advierte sobre escalada y llama a la diplomacia en Golfo Pérsico

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el jueves que la región está siendo arrastrada "a un círculo de confrontación cada vez más amplio", en el que una crisis alimenta a otra y cada agudización provoca otra.

"La diplomacia es el único camino a seguir", declaró Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió que se fortalezcan los empeños de Pakistán para mediar el fin de la guerra.

Ataques hutíes son "doble golpe" para envíos de petróleo

En un comunicado difundido a través de su agencia de noticias SABA, los hutíes indicaron que alcanzaron a dos petroleros, el Encelia y el Layla, en el mar Rojo, lo que provocó incendios en ambos. No hubo reportes de víctimas.

Fue el primer ataque reportado contra un buque desde que esta semana anunciaron un bloqueo del transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y por un reciente ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es un cuello de botella clave para el transporte marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Aproximadamente el 12% del comercio mundial, incluida una cuarta parte del tráfico global de contenedores, pasa por ese estrecho, siendo trasladado entre Europa y Asia a través del canal de Suez en Egipto.

La Agencia de Prensa Saudí informó que un ataque generó un incendio en el Encelia durante la noche en el mar Rojo. No mencionó al Layla.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que recibió un reporte de que un petrolero fue alcanzado por "un proyectil desconocido" a 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de Al Shuqaiq, Arabia Saudí, en el mar Rojo.

Los ataques hutíes ponen en riesgo los envíos de petróleo desde el puerto saudí de Yanbu en el mar Rojo y representan un "doble golpe", además de la interrupción en el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, según declaró la firma de datos y análisis marítimos Lloyd´s List Intelligence.

Arabia Saudí ha canalizado millones de barriles al día de exportaciones de petróleo a Yanbu a través de un oleoducto terrestre luego de que el tránsito en el golfo Pérsico se ha estancado debido a la guerra.

Las amenazas hutíes "plantean preguntas sobre la viabilidad de esta ruta", indicó Lloyd´s en diapositivas que acompañaban un seminario web en línea el jueves.

Los rebeldes dicen que están bloqueando a Arabia Saudí, pero durante su bloqueo anunciado de Israel, en el punto álgido de la guerra en Gaza, atacaron a muchos buques con poca o ninguna relación con ese conflicto, interrumpiendo el comercio mundial.

Ambas partes endurecen sus posiciones en la disputa por el estrecho de Ormuz

Irán sostiene que tiene derecho a gestionar el tráfico y potencialmente cobrar tarifas en el estrecho, que antes de la guerra estaba abierto a todos y sin peajes. Ha atacado barcos que utilizan una ruta a través del estrecho supervisada por fuerzas de Estados Unidos y concebida para quedar fuera del control de Teherán.

Trump dijo el jueves en redes sociales que fondos iraníes sancionados en posesión de Washington serán utilizados para cubrir el gasto de reparar los barcos dañados en la guerra.

"Por favor, que esta declaración sirva para indicar, hasta nuevo aviso, que a partir de ahora, todos y cada uno de los daños causados a barcos, carga o cualquier cosa relacionada con ellos, serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla", advirtió Trump.

No estaba claro qué mecanismos legales usaría Trump para acceder y gastar los fondos, pero dijo que hacerlo sería "lo justo y equitativo".

En respuesta a los ataques de Irán, la Casa Blanca inició la campaña ampliada de ataques en todo el país y volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes. El Comando Central de Estados Unidos señaló que, desde que se reanudó el bloqueo, ha desviado a aproximadamente una docena de buques comerciales y deshabilitado uno.

La guerra verbal también se ha intensificado. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que Teherán adoptaría una política de "ojo por ojo" ante los ataques de Washington contra su infraestructura. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, replicó que la política de Trump es "cabeza por ojo".

"El precio seguirá subiendo cada noche hasta que entren en razón", dijo Rubio a los periodistas mientras viajaba en Filipinas para una cumbre regional.

El Ministerio de Salud de Irán indicó el jueves que 55 personas han muerto y 629 han resultado heridas desde que Estados Unidos reanudó sus ataques aéreos, el 27 de junio.

Irán ha respondido a dichos ataques apuntando contra infraestructura energética y plantas desalinizadoras que suministran agua potable en países vecinos del golfo Pérsico, lugares áridos y con escasez de agua.

Las encuestas han mostrado que la guerra es impopular entre los estadounidenses, un hecho reflejado en la estrecha aprobación el jueves de una resolución en la Cámara de Representantes para detener el conflicto. Aunque un puñado de republicanos cruzó líneas partidistas para apoyar la medida, la votación siguió siendo simbólica en gran medida.