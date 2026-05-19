Israel intercepta flotilla de activistas en aguas internacionales

JERUSALÉN (AP) — Las fuerzas israelíes interceptaron el martes las embarcaciones restantes de una flotilla de activistas que intentaba desafiar el bloqueo naval de Israel sobre Gaza, en el esfuerzo más reciente por subrayar las difíciles condiciones de vida de casi 2 millones de palestinos en el territorio costero, que sufren grave escasez de vivienda, alimentos y medicinas.

Acciones de la autoridad

En una transmisión en vivo en el sitio web de la Flotilla Global Sumud pudo verse a soldados israelíes armados abordando las embarcaciones mientras activistas con chalecos salvavidas mantenían los brazos en alto. Luego, los militares destruyeron cámaras montadas en las embarcaciones.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió una revisión urgente del uso de la fuerza por parte de Israel después de que activistas italianos denunciaran que soldados dispararon balas de goma contra las embarcaciones. Los organizadores de la flotilla afirmaron que soldados israelíes dispararon contra cinco barcos durante las intercepciones, provocando algunos daños.

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Las fuerzas israelíes habían comenzado a detener a la flotilla a unos 268 kilómetros (167 millas) de la costa de Gaza, según el sitio web de la flotilla. Las embarcaciones partieron la semana pasada de Turquía.

Israel ha expresado que la flotilla solo trata provocar y no tiene intención real de entregar ayuda a Gaza. Las embarcaciones llevan una cantidad simbólica de ayuda.

Activistas detenidos "están siendo transportados por la fuerza", dice el grupo

El lunes, la Marina israelí atajó a unas 41 embarcaciones de la flotilla de activistas en aguas internacionales frente a Chipre, deteniendo a quienes iban a bordo.

La flotilla dijo el martes por la noche que aún "se desconoce el paradero" de 428 activistas detenidos de más de 40 naciones, ya que no han tenido contacto con abogados ni acceso a ayuda consular, y a sus familias no se les ha informado dónde se encuentran.

La Oficina del Ministerio de Exteriores de Israel dijo el martes por la noche que "los 430 activistas" habían sido transferidos a embarcaciones israelíes. En la publicación en X, donde se califica la flotilla como "un truco de relaciones públicas al servicio de Hamás", se añade que "se dirigían a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares".

Más de una docena de ciudadanos irlandeses iban a bordo de la Flotilla Global Sumud, incluida la hermana de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, calificó como "absolutamente inaceptable" la intercepción en aguas internacionales de las embarcaciones con destino a Gaza por parte de Israel.

La flotilla instó a gobiernos y líderes mundiales a exigir la "liberación inmediata e incondicional" de los activistas y a garantizar que reciban ayuda legal y consular sin demora.

Horas antes, el grupo activista dijo que los detenidos "están siendo transportados por la fuerza" por un buque israelí a un puerto no identificado. También advirtió sobre "graves e inmediatas preocupaciones" por la seguridad física de los activistas después de que otros detenidos durante una intercepción ocurrida el 30 de abril detallaran "patrones de tortura, abuso físico severo y violencia sexual invasiva" por parte de las fuerzas israelíes. Israel niega las acusaciones.

Turquía y el grupo armado palestino Hamás han calificado las intercepciones como un acto de "piratería". Italia, España e Indonesia pidieron a Israel que libere a los activistas y que garantice su seguridad.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra los activistas europeos Saif Abu Keshek, Jaldia Abubakra Aueda, Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz y Mohammed Khatib, que iban a bordo de la flotilla, a la que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó como "proterrorista".

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza afirma que está entrando suficiente ayuda al territorio, con alrededor de 600 camiones que entregan asistencia diariamente, similar a los niveles previos a la guerra.

Sin embargo, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el número de camiones humanitarios y comerciales que entraron en Gaza disminuyó drásticamente en marzo en comparación con meses anteriores tras el inicio de la guerra con Irán. En marzo entró un promedio diario de solo 112 camiones.

¿Cómo ocurrió la intercepción y qué dicen los activistas?

El activista italiano Daniele Gallina iba con otras seis personas a bordo de un velero que se desvió a un puerto en Chipre por problemas técnicos. Dijo que él y sus compañeros activistas veían su misión como un intento de abrir Gaza al mundo.

"Lo que importa no es solo la ayuda en sí, tan importante como es, sino el cambio estructural que representa. También se trata de desafiar la colaboración de nuestros propios gobiernos con estas políticas", dijo Gallina a The Associated Press.

Aunque la misión de la flotilla era "enteramente pacifista", dijo el activista, las acciones del ejército israelí demostraron cómo el derecho internacional ahora es "abiertamente ignorado", en particular contra "misiones civiles pacíficas que no llevan armas".

Afirmó que él y sus compañeros activistas seguían decididos a continuar sus protestas "hasta que se llegue a Gaza".

Israel ha bloqueado la costa de Gaza durante casi dos décadas

Israel ha mantenido un bloqueo marítimo de Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes lo intensificaron tras los ataques liderados por Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y en los que más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Los críticos dicen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel ha dicho que el bloqueo tenía como objetivo impedir que Hamás se armara. Egipto, que tiene el único cruce fronterizo con Gaza no controlado por Israel, también ha restringido en gran medida el movimiento de entrada y salida.

Impacto en la comunidad

El Ministerio de Salud de Gaza dice que la ofensiva de represalia de Israel tras el ataque del 7 de octubre ha provocado la muerte de más de 72.700 personas. El ministerio, que forma parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, no ofrece un desglose entre civiles y combatientes. Está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados considerados generalmente fiables por la comunidad internacional.

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Hadjicostis informó desde Nicosia, Chipre. Los periodistas de The Associated Press Suzan Fraser en Ankara, Turquía, Derek Gatopoulos en Atenas, Grecia, Giada Zampano en Roma, y Fatima Hussein en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho.