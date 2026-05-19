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Señalan a hijo por la masacre en Puebla

El homicidio de diez personas en la Mixteca poblana habría sido por una venganza

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
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Señalan a hijo por la masacre en Puebla

Puebla, Pue.- El asesinato de una familia y de sus trabajadores —un hecho que cobró la vida de 10 personas el fin de semana en la Mixteca poblana— apunta a una forma extrema de violencia doméstica: el principal sospechoso del crimen es el hijo de los padres de familia.

Una de las principales líneas de investigación del multihomicidio, ocurrido en la comunidad de Texcalapa, del municipio de Tehuitzingo, señala una posible venganza de un hijo por haber sido internado en un anexo para combatir sus adicciones. Incluso, el sospechoso aparece en un video —difundido en redes sociales sin que se conozca cuándo fue grabado— donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones. El hombre del video es el principal sospechoso de los homicidios. Hasta la noche de ayer no había sido detenido.

"Yo no quiero volver a lo mismo, yo fui un alcohólico, drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio, esto es lo que les quiero comentar y esta es la razón por la que me salí", explicó el hombre.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, condenó el asesinato y advirtió que en Puebla la violencia no se tolera bajo ninguna circunstancia.

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"Condenamos los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Tehuitzingo. Expresamos nuestra solidaridad y nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos; no están solos, cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno", expresó en redes sociales.

Tras el crimen ocurrido la madrugada del domingo en el interior de un rancho —donde fueron asesinados seis integrantes de la familia y cuatro de sus trabajadores—, las autoridades no han dado a conocer mayores avances de las investigaciones; sin embargo, las filtraciones de las indagatorias han aparecido en diversos medios locales.

Las víctimas fueron identificadas como Cecilio y Marcela, los padres de familia; sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho muertos fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

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