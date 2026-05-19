Tres municipios, "focos rojos" por inseguridad
Narcomenudeo y asesinatos son los delitos principales: RGC
En la actualidad, tres municipios de San Luis Potosí se encuentran considerados como "puntos rojos" en materia de seguridad, reconoció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
Gobernador Gallardo identifica puntos rojos en San Luis Potosí
Previo a participar en la toma de protesta del mando y protesta de Bandera del general José Luis Cruz Aguilar como comandante de la Doceava Zona Militar de la Sedena, refirió que corresponden a Matehuala, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
Delincuencia y modus operandi en municipios potosinos
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Expuso que la delincuencia se concentraba en los 59 municipios de la entidad potosina, sin embargo, actualmente solo persiste en tales municipalidades.
Gallardo Cardona informó que el principal delito que cometen, corresponde a narcomenudeo en sus diferentes modalidades delictivas, pero también asesinatos, cuyo modus operandi consiste en asesinar a las víctimas y regresar a su estado de origen.
En entrevista, dijo que los criminales de San Felipe, Guanajuato ingresan a Villa de Reyes y los delincuentes precedentes de Ojuelos, Jalisco a Villa de Arriaga.
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