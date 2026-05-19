Ejecutan a trabajador de taquería en Centro de Abastos

Esta mañana, se reporta un ataque armado en un negocio del Centro de Abastos, al oriente de la capital.

De acuerdo con la información recabada, un trabajador de una taquería fue ejecutado a balazos por al menos un hombre que logró darse a la fuga.

El negocio identificado como "Taquería Marín" se ubica en la calle de 2da Oriente, próximo a la avenida José de Gálvez.

Información en desarrollo...

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