Apresan a invasores en San Sebastián y Santiago

Oficiales de Guardia capitalina detuvieron a tres personas señaladas por el delito de allanamiento, en distintos hechos.

En uno de los eventos se detuvo a una pareja que fue encontrada dentro de una vivienda en el Barrio de San Sebastián y en el segundo hecho se detuvo a un hombre al interior de una casa en el Barrio de Santiago.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales adscritos a la Jefatura regional centro, acudieron al llamado de los propietarios de una vivienda ubicada en la calle de Parrodi, en el Barrio de San Sebastián, donde denunciaron haber encontrado a una pareja dentro del inmueble.

Al no contar con la autorización de los propietarios, se solicitó proceder con la detención de la Claudia "N" y José "N", ambos de 27 años.

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El segundo hecho se registró en el Barrio de Santiago, donde la propietaria de una vivienda solicitó la presencia policial al detectar a un desconocido dentro de la cochera y temer por su integridad.

Al atender el llamado, los oficiales localizaron al sujeto logrando asegurarlo en el momento.

Ante el señalamiento de la parte afectada, se procedió con la detención de José Julián "N" de 41 años, quien fue canalizado al Centro de Internamiento Municipal.

En ambos casos se procedió con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado a fin de determinar la situación jurídica de las personas detenidas.