Miles acuden en Irak al funeral del líder supremo iraní Alí Jamenei

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NAYAF, Irak (AP) — Miles asistieron el miércoles a las procesiones fúnebres en Irak por el ayatolá iraní Ali Jamenei en las ciudades sagradas de Nayaf y Kerbala como parte de los funerales de varios días por el líder supremo de Irán.

Las ceremonias comenzaron el sábado en Irán; las autoridades cerraron carreteras y el espacio aéreo, y la vida cotidiana se paralizó en Teherán, mientras multitudes conmemoraban la vida del hombre que dirigió Irán durante décadas con mano de hierro al tiempo que se enfrentaba a Occidente.

Ataques y contexto bélico en la región

Jamenei murió en ataques a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. El líder supremo, de 86 años, fue uno de varios altos cargos iraníes muertos desde el inicio de la guerra.

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Las conversaciones para poner fin a la guerra entre parecen estar en pausa hasta después del entierro.

Sin embargo, los ataques de ambos bandos en el golfo Pérsico el martes y hasta el miércoles elevaron el riesgo de que el acuerdo provisional para poner fin al conflicto pueda venirse abajo por completo.

El ejército estadounidense atacó Irán a primera hora del miércoles después de afirmar que Teherán alcanzó tres barcos en el estrecho de Ormuz. Irán lanzó entonces ataques de represalia contra Kuwait y Baréin.

Recepción del cuerpo y manifestaciones en Nayaf

El cuerpo de Jamenei llegó el martes a Nayaf, la ciudad iraquí considerada una de las más sagradas para millones de musulmanes chiíes en todo el mundo. Los dolientes que sostenían retratos de Jamenei dieron la bienvenida al cuerpo y a líderes que lo escoltaban, incluido el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

El cuerpo fue colocado en un ataúd cubierto con la bandera de la República Islámica y dentro de una urna de vidrio.

Algunos simpatizantes se flagelaban en las calles, mientras otros ondeaban banderas iraníes, así como otras rojas y negras que simbolizan el luto y la venganza.

Muhammad Taqi al-Hakim, un erudito de alto rango del seminario de Nayaf, dirigió las oraciones fúnebres en el santuario del imán Ali, primo y yerno del profeta Mahoma.

Mientras el ataúd era llevado al interior del santuario, grandes multitudes de dolientes empujaban y se abrían paso para acercarse a él. Algunos se arrojaron sobre el féretro, mientras los asistentes luchaban por controlar a la multitud, instando a los portadores del ataúd a llevarlo más cerca del suelo por temor a que pudiera caer.

"Nosotros, el pueblo de Irak, seguiremos siendo una espina en los ojos de los enemigos", manifestó Jaafar Jawad, un asistente al funeral. "(Que su cuerpo llegue aquí) es el mayor honor posible y, si Dios quiere, seremos leales y retribuiremos un poco de lo que se le debe en la ciudad santa de Nayaf".

El cuerpo llegó más tarde a Kerbala, también una ciudad santa para los chiíes donde el imán Hussein, nieto del Profeta, fue asesinado en el año 680 d.C. Miles de simpatizantes se reunieron bajo el calor del desierto en y alrededor del santuario mientras Abdul Mahdi al-Karbalaei, representante de la máxima autoridad religiosa chií de Irak, dirigía allí las oraciones.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, aún no ha aparecido en las ceremonias fúnebres. Se cree que está escondido después de que, según reportes, resultó herido en el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre.