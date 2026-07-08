Exjueza de Wisconsin evita ir a prisión por obstruir el arresto de un inmigrante mexicano

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MILWAUKEE (AP) — La exjueza de Wisconsin Hannah Dugan se libró el miércoles de ir a prisión por sacar a un acusado mexicano de su sala para evadir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un juez federal le impuso una multa de 5.000 dólares y mencionó su vida, por lo demás respetuosa de la ley, al dictar la sentencia.

"Creo que esta es una situación en la que una persona por lo demás buena, molesta por las políticas migratorias en este país, tomó una mala decisión en el momento", dijo el juez federal de distrito Lynn Adelman.

Dugan, de 67 años, fue condenada en diciembre por el delito grave de obstrucción de la justicia. Sus abogados sostuvieron durante el juicio que el gobierno del presidente Donald Trump intentaba "aplastarla" en un esfuerzo por garantizar que el poder judicial acatara la estrategia del ICE de detener a inmigrantes cuando se presentaban a audiencias judiciales.

Dugan renunció en enero al cargo como jueza de circuito del condado de Milwaukee que había ocupado durante nueve años, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos que la calificaron de jueza activista. En su carta de renuncia, dijo que su procesamiento amenazaba "la independencia de nuestro poder judicial". El representante republicano Tom Tiffany, un férreo lealista de Trump que se postula para gobernador de Wisconsin, había instado a las autoridades a "encerrarla".

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Dos catedráticos de derecho de la Universidad Marquette hablaron en su nombre, entre ellos, un exjuez de la Corte Suprema estatal y un sacerdote jesuita que leyó una declaración en la que describió a Dugan como defensora de las personas oprimidas y dijo que no creía que hubiera necesidad de castigo. "Hannah es un modelo de lo que significa ser cristiana", dijo Gregory O´Meara.

Dugan dice que solo intentaba hacer su trabajo

Dugan se dirigió entonces al tribunal y dijo que trató de hacer lo mejor posible como jueza, y que sus acciones ese día de abril de 2025 no se hicieron con malicia, sino para mantener el "decoro y la seguridad de la sala".

"Me han presentado como una infractora de la ley y como una heroína. No soy nada de eso. Soy una servidora pública que solo intenta hacer su trabajo", dijo Dugan, y añadió que ha tenido que retirarse de la vida pública debido a amenazas contra ella y su familia.

El fiscal federal adjunto ejecutivo Richard Frohling reconoció que la exjueza "ha experimentado daños colaterales debido a su conducta", pero dijo que "los jueces no pueden optar por ignorar la ley".

El juez dijo entonces que no cree que la prisión sea necesaria, señalando que Dugan perdió su trabajo, ahora tiene una condena por delito grave y sufrió amenazas que la obligaron a mudarse y dejar de asistir a eventos comunitarios. También indicó que sus acciones no impidieron que los agentes del ICE arrestaran al acusado fuera del tribunal.

"Se trata de unos minutos de conducta de alguien que ha dedicado su vida al servicio público", dijo Adelman. "Es una desviación marcada de una vida por lo demás respetuosa de la ley".

Los fiscales presionaban por una "sentencia severa"

Los fiscales sostuvieron en un memorando de sentencia que Dugan violó su juramento como jueza y puso en riesgo a las fuerzas del orden y al público.

"Se confía a los jueces una enorme discrecionalidad, pero hay una línea que no pueden cruzar", escribió Frohling. "La acusada cruzó esa línea".

Los abogados de Dugan afirmaron que ella ya ha sido "castigada lo suficiente", y que no debería recibir ninguna pena de cárcel más allá de las horas que ya pasó bajo custodia federal.

Según las directrices federales de sentencia, el informe previo a la sentencia pedía de 15 a 21 meses tras las rejas, pero el juez, nombrado por el presidente Bill Clinton en 1997, no estaba obligado a seguir esas directrices. Los fiscales no recomendaron una pena específica, pero Frohling escribió que "fue un delito grave, y amerita una sentencia correspondientemente severa".

El abogado Jason Luczak dijo, después de la sentencia, que aun así apelarían la condena de Dugan por el delito grave de obstrucción de la justicia. Los miembros del jurado la absolvieron en el juicio de ocultar a una persona para impedir su arresto, que es un delito menor.

Qué ocurrió en el tribunal ese día

El 18 de abril de 2025, agentes de inmigración acudieron al tribunal del condado de Milwaukee tras enterarse de que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado al país ilegalmente y tenía previsto comparecer ante Dugan para una audiencia en un caso estatal de agresión.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los dirigió a la oficina del juez principal, diciendo que su orden administrativa no era suficiente para arrestar a Flores Ruiz. Sus abogados afirmaron que ella siguió protocolos que exigían que los empleados del tribunal informaran sobre la presencia de cualquier agente de inmigración a sus supervisores.

Después de que los agentes se fueron, ella condujo a Flores Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron al hombre en el pasillo, lo siguieron al exterior y lo arrestaron tras una persecución a pie. Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan en el tribunal y la sacaron esposada.

Flores Ruiz fue deportado en noviembre.