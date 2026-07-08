Policía federal registra casa de Jair Bolsonaro: no hallan armas

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RÍO DE JANEIRO (AP) — La policía federal de Brasil registró el miércoles la vivienda del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en busca de armas y municiones, pero no encontró nada, escribió uno de sus abogados en X.

Policía federal registra vivienda de Jair Bolsonaro sin incautar armas

Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia, la capital brasileña, donde cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Acabo de salir de la residencia de (Bolsonaro) después de presenciar otro registro e incautación por parte de la policía federal", afirmó el abogado João Henrique Nascimento de Freitas. "No se encontró nada".

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Un funcionario de la policía federal que pidió el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto confirmó que no se incautó nada.

Orden judicial y antecedentes del caso Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el registro después de que saliera a la luz una discrepancia entre el número de armas de fuego registradas legalmente a nombre de Bolsonaro y las entregadas a las autoridades competentes, según una decisión judicial firmada por el juez Alexandre de Moraes el martes.

El mes pasado, la policía incautó un arma de fuego propiedad de Bolsonaro que estaba en posesión de un oficial militar en un retén. El viernes, De Moraes concedió a Bolsonaro autorización para permanecer bajo arresto domiciliario pese al incidente.

Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal condenó al exmandatario en septiembre, y éste comenzó a cumplir su condena en noviembre. En marzo, se le concedió arresto domiciliario por problemas de salud.

El juicio de Bolsonaro recibió amplia atención internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel del 50% a los productos brasileños alegando, entre otras razones, una "caza de brujas" dirigida contra su aliado.

Eduardo, uno de los hijos de Bolsonaro, fue condenado este año por hacer cabildeo ilegal ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio de su padre.

Muchos de los aranceles se levantaron posteriormente, aunque el gobierno de Trump amenazó recientemente con más aranceles por presuntas prácticas comerciales desleales, aun cuando Estados Unidos mantiene un fuerte superávit comercial con Brasil.