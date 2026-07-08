Trump declara fin de tregua en guerra con Irán

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NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo subieron y los mercados bursátiles bajaron el miércoles en una jornada inestable en todo el mundo, después de que el presidente Donald Trump sembró dudas sobre la tregua temporal en la guerra con Irán.

Trump anuncia fin de tregua en guerra con Irán

El S&P 500 llegó a caer hasta un 1.1% en el día después de que Trump declaró que el acuerdo para pausar los combates había llegado a su fin y luego afirmó que el intercambio de fuego más reciente con la República Islámica no anunciaba un regreso a una guerra a gran escala. Son sus más recientes mensajes contradictorios sobre lo que ocurrirá con la guerra, que amenaza con agravar la inflación mundial.

El promedio industrial Dow Jones bajó 576 puntos, o 1.1 %, mientras que el compuesto Nasdaq subió 0.2% después de borrar una pérdida temprana.

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Impacto en mercados y sectores clave

El movimiento fue más fuerte en el mercado petrolero, donde el precio del barril de crudo Brent subió 5.2% hasta 78.02 dólares y por momentos superó los 80 dólares.

Aun así, se mantiene por debajo de su máximo de principios de la guerra, cuando el precio del contrato más negociado alcanzó casi los 120 dólares. Pero el salto inquieta porque los precios del petróleo acababan de retroceder a los niveles previos a la guerra.

La preocupación es que una continuación de la guerra bloquee el estrecho de Ormuz e impida la entrega de crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo. Eso podría empeorar la inflación, que los economistas esperaban que se moderara con los precios del petróleo, y a su vez obligar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés.

Las tasas más altas pueden ayudar a contener la inflación, pero también desaceleran la economía y perjudican los precios de todo tipo de inversiones.

En Wall Street, las emisoras del sector de la vivienda ayudaron a impulsar las caídas. Se vieron afectadas por la preocupación de que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda signifique tasas más altas para las hipotecas y enfríe el sector.

Builders FirstSource, que vende encimeras, ventanas y otros suministros de construcción, cayó 5.4%. La constructora de viviendas PulteGroup bajó 5.4% y D.R. Horton se hundió 4.6%.

Las empresas con grandes facturas de combustible también cayeron. American Airlines perdió 4% y el operador de cruceros Carnival bajó 3.9%.

Algunas acciones influyentes del sector de la inteligencia artificial ayudaron a estabilizar los mercados. Estas acciones habían estado bajo presión en las últimas semanas por el temor de que sus precios se dispararan demasiado y de que la IA no genere suficiente productividad y ganancias como para que valgan la pena todas las inversiones en chips y centros de datos.

Sus oscilaciones tienen mucho peso en Wall Street porque las acciones vinculadas a la IA se han convertido en algunas de las más grandes del mercado de Estados Unidos, lo que hace que sus movimientos tengan más efecto en el S&P 500 que otras acciones.

Nvidia subió 3.7%, por ejemplo, y fue la fuerza más importante que empujó al alza al S&P 500 porque es la acción más grande de Wall Street.

Muy cerca estuvo Broadcom, que avanzó 4.8 % después de que Apple anunció un compromiso plurianual mediante el cual Broadcom diseñará y producirá componentes personalizados para sus productos. Apple indicó que el valor del acuerdo podría superar los 30.000 millones de dólares.

Al cierre, el S&P 500 bajó 21.14 puntos y se ubicó en 7,482.71. El promedio industrial Dow Jones cayó 576.76 unidades para quedar en 52.348,39, y el compuesto Nasdaq subió 51.96 tantos hasta los 25,870.65.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro subieron junto con el precio del petróleo. El bono a 10 años se acercó brevemente a 4.60% antes de retroceder a 4.57%. Eso representa un alza frente a 4.55% del martes y frente a apenas 3.97% antes de que comenzara la guerra con Irán.

En los mercados internacionales, las plazas europeas bajaron con fuerza después de que Trump dijo: "Para mí, creo que se acabó", en referencia al estatus del alto el fuego. Añadió que los representantes de Estados Unidos pueden continuar las negociaciones, "pero creo que están perdiendo el tiempo". El DAX de Alemania perdió 2.2% y el CAC 40 de Francia se hundió 2.2%.

En Asia, el Kospi de Corea del Sur cayó 5.3%. El índice Hang Seng de Hong Kong fue la excepción y subió 3%.