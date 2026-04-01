Guardia de prisión en Nueva York es declarado culpable de homicidio involuntario

UTICA, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un exoficial de prisiones fue declarado culpable de homicidio involuntario el miércoles por la golpiza mortal de un recluso en el norte del estado de Nueva York.

Messiah Nantwi estaba encarcelado en la prisión Mid-State Correctional Facility cuando fue agredido por varios guardias el 1 de marzo de 2025.

El jurado en Utica, Nueva York, declaró culpable al entonces guardia Jonah Levi homicidio involuntario. También lo declaró culpable de agresión colectiva y conspiración, por la muerte de Messiah y el posterior encubrimiento. Los jurados lo absolvieron del cargo de asesinato en segundo grado.

Levi fue el primer guardia en ser juzgado por la muerte de Nantwi.

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Nantwi, de 22 años, recibió decenas de golpes por parte de guardias que usaron puños, botas y palos. Murió a causa de un traumatismo craneal masivo y otras lesiones en el cuerpo provocadas por la golpiza, según los fiscales.

La golpiza ocurrió durante una huelga de guardias que obligó a la gobernadora a enviar a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden. La muerte de Nantwi también se produjo varios meses después de que Robert Brooks fuera asesinado a golpes en otra prisión, justo al otro lado de la carretera frente a Mid-State.

Levi formaba parte de un equipo de emergencia que fue llamado a la unidad de alojamiento de Nantwi para ayudar a miembros de la Guardia Nacional, quienes solicitaron refuerzos después de que Nantwi no cooperara durante un conteo de reclusos. Un testigo declaró que Nantwi se calmó una vez que se pidió apoyo.

Los guardias que respondieron comenzaron a golpear a Nantwi en su habitación después de que se negara a ser esposado y agarrara el chaleco de un guardia. Los fiscales indicaron que la golpiza se intensificó después de que Nantwi mordiera la mano de un guardia.

El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, dijo a los jurados que Levi pisoteó la cabeza de Nantwi varias veces y participó en un encubrimiento por parte de los guardias.

"La evidencia de culpabilidad aquí, señoras y señores, es simple y es abrumadora", dijo Fitzpatrick a los jurados durante los alegatos finales el lunes. "Cuando pisoteas la cabeza de alguien, no estás tratando de llamar su atención. Te has separado de la raza humana".

El abogado de Levi, Lewis G. Spicer, sostuvo ante los jurados que su cliente no empleó ninguna fuerza que provocara la muerte de Nantwi.

"Jonah Levi no pateó a Messiah Nantwi en la cabeza", insistió Spicer.

Más de media docena de otras personas se han declarado culpables de cargos menores relacionados con la golpiza y el presunto encubrimiento.

Otro exguardia acusado de asesinato, Caleb Blair, tiene previsto ir a juicio el 4 de mayo, junto con otro acusado que será juzgado por homicidio involuntario en primer grado. Otro guardia acusado de homicidio involuntario tiene programado su juicio para el 1 de junio.

Nantwi ingresó al sistema penitenciario estatal en mayo de 2024 y cumplía una condena de cinco años por posesión delictiva de un arma en segundo grado, relacionada con un intercambio de disparos con la policía en 2021. Recibió múltiples disparos, mientras que ningún agente resultó herido.