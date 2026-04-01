Rey Carlos dará un discurso en el Congreso cuando visite EEUU

WASHINGTON (AP) — El rey Carlos III pronunciará un discurso ante el Congreso durante su visita a Washington a finales de abril, con lo que se convertirá en el primer monarca británico en dirigirse a una sesión conjunta de legisladores de Estados Unidos en más de tres décadas.

Los líderes del Congreso anunciaron el discurso conjunto el miércoles y señalaron que forma parte del 250.º aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos respecto de Gran Bretaña. El discurso también llega en un momento de fricciones entre ambas naciones.

La política exterior nacionalista del presidente Donald Trump ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con sus aliados europeos, y Gran Bretaña ha declinado respaldar a Washington en su guerra contra Irán.

Aun así, los líderes del Congreso subrayaron la estrecha relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

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"El experimento estadounidense perdura en gran medida gracias a la tradición británica de la que surgió", manifestaron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries; el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en una carta dirigida a Carlos. "Creemos que un discurso ante el Congreso brindará una oportunidad única para compartir su visión del futuro de nuestra relación especial y reafirmar nuestra alianza en este momento crucial de la historia".

En Gran Bretaña, algunos miembros del Parlamento han instado al primer ministro Keir Starmer a cancelar la visita de Estado de Carlos como represalia por los insultos de Trump por negarse a respaldar la guerra. Starmer decidió seguir adelante con la visita de Estado, que podría aliviar las tensiones.

La pompa y la ceremonia de las visitas de Estado del monarca británico se han utilizado durante años para reforzar las relaciones con países de todo el mundo. La reina Isabel II fue la última monarca británica en pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, en 1991.

Pero algunos legisladores también quieren aprovechar la ocasión para impulsar su investigación sobre los abusos sexuales cometidos por el financiero neoyorquino Jeffrey Epstein. El representante demócrata Ro Khanna escribió a Carlos para solicitar una reunión entre él y sobrevivientes de abusos de Epstein y de su exnovia Ghislaine Maxwell.

"Le pido respetuosamente que se reúna en privado con sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, para que puedan hablarle directamente sobre las maneras en que personas e instituciones poderosas les fallaron. Los sobrevivientes quieren esta reunión", expresó Khanna en la carta.

En Gran Bretaña, ha habido un intenso escrutinio de los vínculos de Epstein con figuras poderosas del gobierno. El año pasado, Carlos despojó al entonces príncipe Andrés, su hermano, de sus títulos reales y lo desalojó de su residencia real tras semanas de presión para que actuara por la relación de Andrés con Epstein.

Algunos legisladores de Estados Unidos han lamentado que el caso Epstein ha tenido más repercusiones en Gran Bretaña y otras partes de Europa que en su propio país.

Epstein murió en su celda de cárcel en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio. Maxwell fue condenada a 20 años por tráfico sexual, pero ha intentado quedar en libertad afirmando que nuevas pruebas demuestran que violaciones constitucionales perjudicaron su juicio.

El ex príncipe Andrés, ahora conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor, ha negado reiteradamente haber cometido delito alguno.