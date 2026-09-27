Muertos palestinos en Gaza superan 74,000 en conflicto con Israel

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La cifra de muertos palestinos en Gaza supera los 74.000, según el Ministerio de Salud de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Hamás que está a punto de cumplir tres años.

Irán espera respuesta estadounidense tras rechazo a propuesta sobre Ormuz

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Teherán no ha sido notificado formalmente del rechazo del presidente estadounidense Donald Trump a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz. La Organización Mundial de la Salud informó que casi 700 personas han muerto en Yemen desde una escalada de combates el mes pasado.

Araghchi indicó que Teherán espera la respuesta estadounidense a través de mediadores tras el rechazo de Trump a su propuesta para reabrir el estrecho y reanudar negociaciones. Desde Nueva York, dijo a NBC que Irán está "totalmente preparado para que se reanude la guerra", pero también listo para la diplomacia, dependiendo de Trump.

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Israel expulsa diplomáticos holandeses por prohibición de asentamientos

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció que el gobierno notificó a la embajada holandesa que sus diplomáticos en Ramala deben abandonar el país. Esta medida responde a la prohibición holandesa vigente desde el 22 de septiembre sobre la importación y comercio de bienes originarios de asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por la mayoría de la comunidad internacional.

Medios israelíes reportaron que las autoridades holandesas inspeccionaron equipaje en vuelos desde Tel Aviv para asegurar cumplimiento. Saar advirtió que cualquier país que actúe de forma hostil contra Israel perderá influencia regional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda no ha comentado.

En Gaza, el Ministerio de Salud informó que la cifra de muertos palestinos asciende a 74.016 con 175.068 heridos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás invadieron Israel, causando la muerte de unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes.

Aunque un alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, los ataques israelíes continúan como respuesta a amenazas. Desde entonces, 1.145 palestinos han muerto, según registros del ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes. Por su parte, siete soldados israelíes han fallecido desde el alto el fuego.

Los avances del alto el fuego están estancados. Israel controla más de la mitad del territorio y el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que no se retirarán hasta que Hamás se desarme.

Ataques israelíes recientes en Gaza causaron al menos dos muertos y varios heridos. En la Ciudad de Gaza, un ataque alcanzó un automóvil, matando a una persona e hiriendo a varias más, según el Hospital Shifa. Otro ataque en Jan Yunis mató a una persona e hirió a tres, según el Hospital Nasser. El ejército israelí afirmó que atacó a operativos militares de Hamás.

En Yemen, los rebeldes hutíes acusaron a las fuerzas gubernamentales de atacar un mercado en la provincia de Taiz, causando al menos siete muertos y 40 heridos, incluidos cinco niños. El ejército yemení negó estas acusaciones y afirmó haber atacado posiciones hutíes, causando decenas de bajas entre los rebeldes. La OMS reporta casi 700 muertos desde la escalada del mes pasado.

Miles de personas en Beirut conmemoraron el segundo aniversario de la muerte del exlíder de Hezbollah, Hasán Nasrala, en un ataque aéreo israelí. Su sucesor, Naim Kassem, reiteró la negativa del grupo a desarmarse mientras Israel ocupe el sur del Líbano. Un acuerdo negociado por Estados Unidos para la retirada israelí y el desarme de Hezbollah está estancado.