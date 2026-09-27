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En sentido contrario, embisten a pareja en la carretera 57

Viajaba en motocicleta y fue arrollada en la México, los responsables huyeron

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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En sentido contrario, embisten a pareja en la carretera 57
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      Una pareja de esposos jóvenes, resultó herida al ser arrollados por una camioneta que circulaba en sentido contrario por la carretera a México, los ocupantes se dieron a la fuga dejando abandonada su unidad y a los lesionados, con el fin de evadir cualquier acción legal.

      El accidente se registró después de las 23:00 horas del jueves, en que los afectados circulaban a bordo de una motocicleta por los carriles centrales de la carretera 57 a México con dirección al distribuidor Juárez.

      Al llegar frente a la plaza Sendero, fueron arrollados por un automóvil Neón que circulaba en sentido contrario, ambos  vehículos terminaron en el camellón central, mientras la pareja de motociclistas quedó tirada sobre la zona de rodamiento con fuertes lesiones.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes atendieron a la pareja que presentaba lesiones graves y se les llevó de emergencia a un hospital para que fuera atendida.

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      Por su parte, luego del accidente, los ocupantes del carro se dieron a la fuga tratando de evitar cualquier responsabilidad en el hecho, algunos testigos indicaron que huyeron corriendo por la calle Socorro Blanc, a un costado de la plaza Sendero y rumbo a la clínica 50 del Seguro Social.

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      Elementos policiales tomaron conocimiento del accidente y los vehículos fueron enviados a una pensión, las autoridades ya investigan sobre los responsables en espera de dar con su paradero y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

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