Retiran a manifestante en evento de Sheinbaum

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Durante el cierre de la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, un hombre que sacó una lona con la que exigía la atención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue retirado.

Protesta y reclamo de justicia en el Zócalo

"¿En manos de quién están nuestros hijos?", señalaba la pancarta de protesta del señor que se identificó como Édgar Mondragón, quien protestó ante integrantes del gabinete legal y ampliado, mientras hablaba la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El subsecretario de Seguridad, Miguel Torruco, intentó intervenir ante la protesta del hombre que se encontraba en el área de invitados, pero fue escoltado. Otras personas asistentes se acercaron para pedirle que bajara su manta y le prometieron atención.

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Caso de mala práctica médica y petición de ley

Expuso que su hijo menor falleció después de una mala práctica en el Hospital Infantil de Sonora: "Voy a cumplir 22 años de lucha y en este homicidio tuve que reclasificar el delito. Este caso lo atrajo la Suprema Corte en dos ocasiones y le tembló la mano para garantizar los derechos de justicia que un niño estaba reclamando".

Al pedir atención de las autoridades, recalcó Édgar Mondragón que pide justicia "y un precedente en favor de la niñez":

"Que haya una iniciativa, Ley Ismael que garantice los derechos de los niños dentro de los hospitales y protección para los médicos, que se les dote de todo lo que necesitan para que nuestras vidas estén en buenas manos".