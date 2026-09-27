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Más de 200 mil personas asistieron al mitin de Sheinbaum en el Zócalo

El evento se desarrolló con un dispositivo preventivo que garantizó la movilidad y seguridad en el Zócalo.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 02:24 p.m.
A
Más de 200 mil personas asistieron al mitin de Sheinbaum en el Zócalo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob) informó que más de 200 mil personas acudieron al mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino.

      Asistencia y respaldo ciudadano en el mitin

      La dependencia local detalló que asistieron vecinas y vecinos provenientes de las 16 alcaldías, y que la amplia asistencia reflejó el interés y la participación de la ciudadanía en este encuentro, donde también se hicieron presentes diversas expresiones de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la continuidad de los trabajos de su administración.

      Dispositivo preventivo y saldo del evento

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      "El desarrollo de la jornada se llevó a cabo de manera ordenada y con un dispositivo preventivo para atender a las personas asistentes y facilitar la movilidad en el entorno del Zócalo, concluyendo con saldo blanco y sin incidentes relevantes", señaló la Secretaría de Gobierno.

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