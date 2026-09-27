Vecinos de San Pedro reparten tablas con clavos para ahuyentar osos

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MONTERREY, NL., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Ante los constantes avistamientos de osos en zonas habitacionales, vecinos de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, comenzaron a repartir tablas con clavos entre residentes para impedir que los animales ingresen a las viviendas.

Acciones de la autoridad

La medida provocó preocupación por las posibles lesiones que los dispositivos pueden ocasionar a los ejemplares, por lo que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León pidió suspender su distribución y colocación, así como retirar las estructuras que ya fueron instaladas.

De acuerdo con información difundida entre los residentes, la Unión de Colonos de Olinalá puso a disposición de los habitantes tablas de triplay con clavos como una alternativa para proteger los domicilios ante la presencia de osos en el sector.

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La dependencia estatal aclaró que no autorizó, recomendó ni promovió este método para ahuyentar a la fauna silvestre y advirtió que las tablas representan un riesgo de lesiones para personas, mascotas y animales.

Impacto en la comunidad

La reacción ocurre después de que se reportaran nuevos encuentros entre osos y residentes de zonas habitacionales de San Pedro. Entre los casos recientes se encuentra el ingreso de un ejemplar a una vivienda de Olinalá, donde llegó hasta la cocina, abrió un refrigerador y consumió alimentos.

A principios de septiembre también se registró el ingreso de otro oso a una casa de la colonia San Ángel, sector Palmillas, donde un trabajador resultó lesionado en un brazo luego de que el animal se sintiera amenazado.

Como parte del seguimiento, personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica a Olinalá para verificar las condiciones reportadas, documentar la presencia de las tablas y orientar a los habitantes sobre medidas preventivas.

La dependencia también informó que convocará a representantes de Olinalá, Palmillas y otras colonias con reportes de avistamientos, además de autoridades municipales, para establecer una mesa de diálogo sobre el manejo de residuos, resguardo de alimentos, prevención de encuentros y mecanismos de atención.