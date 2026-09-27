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Ejecutan a joven de un tiro en la cabeza

Maleantes lo persiguieron hasta su casa y le dispararon en presencia de su familia

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Ejecutan a joven de un tiro en la cabeza
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      Un joven fue ejecutado por delincuentes en la colonia Rural Hidalgo, anexa a la Rural Atlas, donde los delincuentes lo persiguieron hasta su casa en donde le dispararon a la cabeza para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido sin que nadie lo impidiera. 

      El reporte del caso se dio a las autoridades a las 17:00 horas de este sábado, en donde se indicaba que había un joven herido de bala en un domicilio de la calle León de la colonia mencionada, entre las calles de Celaya y Sinaloa.

      Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se desplazaron a la vivienda en donde procedieron a prestarle atención al joven, del cual indicaron que por desgracia ya había fallecido al recibir un balazo en la cabeza cerca de un oído, lo que le perforó el cráneo y ya no respondía a los impulsos.

      Elementos de la Policía de Investigación también llegaron al sitio para iniciar las indagatorias, los familiares indicaron que el joven era perseguido, corrió hasta la vivienda para pedir ayuda pero en eso los maleantes lo alcanzaron y le dispararon para luego fugarse con rumbo desconocido.

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