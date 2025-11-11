logo pulso
Mundo

Nicolas Sarkozy sale de la prisión

Le otorgan libertad en espera de juicio de apelación

Por AP

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A

París, Fra.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy salió de prisión el lunes después de que un tribunal de apelaciones de París le otorgó libertad bajo supervisión, menos de tres semanas después de que comenzara a cumplir una condena de cinco años por acusación de que financió su campaña del 2007 con dineros de Libia

Sarkozy, de 70 años, salió de la prisión La Santé en coche y luego entró rápidamente en su casa en el oeste de París. La breve escena contrastó con su muy pública encarcelación 20 días antes, cuando caminó por el callejón cerca de su casa de la mano de su esposa y exmodelo Carla Bruni-Sarkozy mientras saludaba a los simpatizantes.

El expresidente, quien niega haber cometido algún delito, tiene prohibido salir del territorio francés y estar en contacto con personas clave, incluidos coacusados y testigos en el caso, especificó el tribunal.

Se espera que el juicio de apelar tenga lugar más adelante, posiblemente en la primavera.

Sarkozy se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos al ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelar, pero presentó inmediatamente una solicitud de liberación anticipada.

Durante la audiencia del lunes, hablando desde la prisión por videoconferencia, Sarkozy argumentó que siempre había cumplido con todos los requisitos de la justicia.

“Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta y la viví. Es dura, muy dura”, dijo.

Sarkozy también reconoció al personal de la prisión, quienes, según él, lo ayudaron a superar “esta pesadilla”. 

