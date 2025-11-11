Motín en Ecuador dejó 31 internos fallecidos

Quito, Ecu.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó el lunes el traslado de 300 peligrosos presos de distintas prisiones del país a una nueva cárcel de máxima seguridad, poco después de que dos violentos motines en un centro presidiario del sur terminaran con un saldo de 31 internos fallecidos.

En su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano aseguró que el crimen “quiso desafiar al Ecuador”, ante lo cual “hoy, Ecuador le respondió con hechos” y agregó que “los primeros 300 privados de la libertad más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, algunos presos provenientes de la cárcel de Machala —donde tuvieron lugar los dos motines— Guayaquil y otros puntos de Ecuador ya llegaron a la nueva prisión situada en la costa central.

La decisión de Noboa se dio luego de que el domingo dos revueltas de prisioneros en la cárcel de Machala —373 kilómetros al sur de la capital— dejaron, además de una treintena de muertos, 34 heridos, entre ellos un policía, de acuerdo con las autoridades que explicaron que el motín comenzó mientras se reorganizaba a los reclusos para llevarlos a la nueva cárcel de máxima seguridad.

