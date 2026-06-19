Hegseth critica a los aliados de la OTAN
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Bruselas, Bélgica.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió el jueves contra los aliados de la OTAN y anunció una revisión de seis meses del Pentágono sobre las fuerzas estadounidenses en Europa que dependerá de lo rápido que asuma la responsabilidad de su propia seguridad.
Hace unas semanas, el gobierno del presidente Donald Trump señaló que ya no ofrecería el mismo nivel de apoyo militar si algún miembro de la OTAN es atacado, lo que ha obligado a los aliados a buscar a toda prisa equipamiento para cubrir cualquier carencia.
En los últimos meses, Trump y el Pentágono han enviado señales contradictorias acerca de la reducción o ampliación de la presencia militar estadounidense en Europa, además de amenazar con anexionar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, miembro de la Alianza.
"Esta será una revisión real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance rápida e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, dando un paso al frente para asumir la responsabilidad principal de la defensa de Europa", dijo Hegseth a sus homólogos en Bruselas. "Es una revisión que algunos países suspenderán y otros aprobarán con honores".
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En un encendido discurso en Bruselas, criticó a los aliados europeos por no dar a las fuerzas estadounidenses acceso a bases en Europa para atacar a Irán, calificándolo de "vergonzoso".
"Estos aliados ponen en riesgo a los hijos e hijas de EU, a nuestros hijos e hijas, al negarles el acceso predecible, el estacionamiento y el sobrevuelo que nunca deberían haber estado en duda en absoluto", afirmó.
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