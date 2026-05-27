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Hijo de Jair Bolsonaro se reúne con Trump

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Hijo de Jair Bolsonaro se reúne con Trump
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      SAO PAULO.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó el martes a Washington el martes para jactarse nuevamente de la conexión de su familia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y obtuvo renovadas esperanzas de apuntalar una candidatura presidencial debilitada luego de que recibió millones de dólares de un banquero desacreditado.

      Bolsonaro no tenía una agenda pública, pero solicitó al Senado brasileño un permiso de tres días para permanecer en Estados Unidos en momentos en que las dudas en torno a su candidatura van en aumento. Sostuvo una reunión con Trump, afirmó un funcionario de la Casa Blanca. El encuentro no apareció en la agenda pública.

      El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las elecciones de octubre, celebró una reunión de tres horas con Trump el 7 de mayo. El mandatario brasileño, de 80 años, busca un cuarto período no consecutivo al frente del país.

      El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha estado bajo la lupa desde el 13 de mayo, cuando The Intercept filtró mensajes a partir de una investigación policial federal donde recibió unos 12 millones de dólares de parte de Daniel Vorcaro, expropietario del clausurado Banco Master.

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