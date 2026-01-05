Hijo de Maduro respalda a Delcy Rodríguez tras captura de su padre

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes su "apoyo incondicional"a la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Justicia como presidenta encargada de Venezuela.

El pronunciamiento se dio tras la captura del mandatario venezolano, ocurrida en medio de un ataque ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump a zonas de Caracas y otros estados del país.

"Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca", expresó Maduro Guerra durante el inicio de la legislatura 2026-2031. EFE