logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Huracán 'Erin' alcanza categoría 5 cerca a Puerto Rico

Hay alertas por su trayectoria en el Atlántico

Por EFE

Agosto 16, 2025 11:54 a.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un "catastrófico" categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 255 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Huracán Erin alcanza categoría 5 cerca a Puerto Rico
Huracán Erin alcanza categoría 5 cerca a Puerto Rico

Huracán 'Erin' alcanza categoría 5 cerca a Puerto Rico

SLP

EFE

Hay alertas por su trayectoria en el Atlántico

Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM
Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM

Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM

SLP

EFE

Premier expresó la voluntad de ayudar a un mundo en paz

Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles
Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles

Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles

SLP

EFE

Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos
Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos

Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos

SLP

EFE