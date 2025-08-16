Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM

Tokio, Japón.- Japón expresó sus “remordimientos” y su voluntad de contribuir a un mundo en paz a través de las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial con motivo del 80 aniversario de su rendición, que marcó el fin de la contienda.

“Los remordimientos y las lecciones aprendidas de esa guerra deben quedar grabadas profundamente en nuestros corazones”, declaró el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, durante su discurso en la ceremonia conmemorativa por las víctimas japonesas en esa guerra, que cifró en más de 3 millones de personas.

“Nunca olvidaremos, ni por un instante, que la paz y la prosperidad de hoy en nuestro país se construyeron sobre las valiosas vidas de quienes murieron en la guerra y sobre una historia de adversidades”, dijo el mandatario nipón, que trasladó el compromiso del país asiático “de nunca más librar una guerra”.

Durante la ceremonia, que arrancó en torno al mediodía con un minuto de silencio en el estadio Nippon Budokan de Tokio, Ishiba recordó a quienes cayeron en los campos de batalla, las víctimas de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, las de los bombardeos aéreos y navales a diversas ciudad, y los de la batalla de Okinawa, una de las más sangrientas del conflicto.

Unos 3.400 asistentes, entre representantes de la política nacional, familiares de los caídos y supervivientes, asistieron a la ceremonia de este año en una jornada calurosa en la capital nipona.

El emperador de Japón, Naruhito, acompañado por la emperatriz Masako, dijo haber afrontado su asistencia a la ceremonia de este año “con un profundo y renovado sentimiento de dolor” por las vidas perdidas y el desconsuelo aún latente en sus familiares.