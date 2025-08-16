Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles

Los Ángeles, Cal.- Los operativos migratorios en Los Ángeles no han cesado este viernes, a pesar de las manifestaciones desatadas tras la muerte de un jornalero que se lanzó al tráfico de una autopista al ver la presencia de los agentes en una tienda de Home Depot.

El colectivo Unión del Barrio informó la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en múltiples localidades de Los Ángeles, incluida el Valle de San Gabriel, donde este jueves un inmigrante falleció tras ser arrollado por un vehículo.

La policía de Monrovia respondió a una llamada de emergencia en la mañana del jueves por un operativo de ICE en un Home Depot. Durante la redada, un hombre huyó hacia la Autopista 210 y fue atropellado por un vehículo, y fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), describió al hombre como una persona trabajadora, que solo buscaba cuidar a su familia.

