Huracán Isaías golpea costa de Florida
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Brisa del Golfo, Florida.- El huracán Isaías entró el viernes en la costa estadounidense en el Golfo de México como una peligrosa tormenta de categoría 2, azotando a las comunidades en Alabama y la franja noroccidente de Florida con vientos, lluvias, inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica.
El primer huracán de la temporada del Atlántico tocó tierra cerca de Destin, Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Tenía vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora (105 millas por hora). La tormenta se debilitó poco antes de tocar tierra.
"La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y añadió que las inundaciones repentinas serían un peligro "en toda la región".
Vientos con fuerza de huracán azotaban la costa del Golfo de México en la zona conocida por sus playas de arena blanca y finas salpicadas de casas de vacaciones, bares frente al mar.
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Los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían provocar tornados.
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