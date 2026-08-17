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Huracán Lala se debilita a su paso por Hawái

Por EFE

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Huracán Lala se debilita a su paso por Hawái
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      Miami, Flo.- El huracán Lala se debilitó este domingo a tormenta tropical tras azotar con fuertes vientos y lluvias a Hawái en la víspera, dejando algunas zonas inundadas y la muerte de una persona, aunque se espera que estas condiciones continúen durante la jornada.

      Una persona falleció anoche en un accidente de tráfico atribuido a la mala climatología en Isla Grande, según las autoridades locales. Esta isla fue la más afectada por los efectos de Lala, que se convirtió ayer en un huracán de categoría 1 y pasó muy cerca del archipiélago, sin llegar a alcanzar tierra.

      El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que el paso del ciclón dejó acumulaciones de hasta 33 centímetros de lluvia y apagones en 60.000 hogares. El corte eléctrico afectó también a tres hospitales, pero se aclaró que permanecen operativos mediante generadores auxiliares.

      El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) señaló en su último boletín que los "vientos destructivos" y las fuertes lluvias continúan en Isla Grande y el condado de Maui, mientras que espera que las condiciones se agraven en Oahu, la isla donde se encuentra Honolulú.

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      Los vientos máximos sostenidos de la tormenta han disminuido a cerca de 110 kilómetros por hora.

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