ICE rechaza pedido de que cámaras corporales se activen automáticamente

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ICE rechazó la recomendación de que las cámaras corporales que llevan sus agentes se activen de manera automática cuando sea necesario, según un informe gubernamental publicado el miércoles.

Informe gubernamental sobre uso de cámaras en ICE

El informe, elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, abarca el periodo de febrero de 2025 a septiembre de este año y señala que los funcionarios federales de inmigración deben garantizar que las cámaras corporales se activen de manera uniforme.

Rechazo de DHS a activación automática por privacidad

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La agencia sostuvo que el uso de cámaras que se activan automáticamente al desenfundar un arma o activar la sirena podría plantear riesgos para la privacidad, como la grabación no autorizada de interacciones sensibles.

El ICE ha estado bajo intenso escrutinio tras varios tiroteos polémicos y arrestos agresivos donde los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia.

El informe también indicó que algunos agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza estaban confundidos sobre cuándo debían activar las cámaras, y en una oficina del ICE no las usaban incluso después de recibir capacitación.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en febrero que se entregarían cámaras corporales a cada agente desplegado en Minneapolis y que se distribuirían a nivel nacional conforme hubiera fondos disponibles.

Posteriormente, el departamento recibió 20 millones de dólares para completar el plan de despliegue de cámaras corporales del ICE, pero el tiroteo de julio contra Lorenzo Salgado Araujo, cuyos agentes no llevaban cámaras, generó cuestionamientos.

Seguridad Nacional informó que todas las oficinas del ICE habían recibido cámaras corporales al 5 de agosto y que los agentes estaban recibiendo capacitación sobre su uso.

En un comunicado, el DHS afirmó que aunque compraron dispositivos para todos los agentes, la capacitación requerida aún estaba en curso y esperaban concluirla pronto.

El informe recomendó que el ICE adopte la activación automatizada de cámaras para mejorar la transparencia y la confianza pública, especialmente en incidentes inesperados que involucren uso de fuerza.

Sin embargo, el DHS discrepó y argumentó que la activación automática podría derivar en grabaciones no autorizadas, por lo que las cámaras deben encenderse al inicio de actividades planificadas.

Además, el informe señaló que ninguna de las dos agencias había actualizado los planes que supervisan sus programas de cámaras corporales, a pesar del crecimiento significativo de su personal.