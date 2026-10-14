¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Irán informó el miércoles que un buque de carga se había hundido tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, un alto funcionario iraní dijo que Irán debe estar preparado para la guerra incluso mientras negocia con Estados Unidos. Y un hospital en Gaza dijo que una mujer murió en un ataque israelí.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio.

Irán reporta hundimiento de buque tras choque con mina en Ormuz

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un buque de carga se ha hundido tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz, dijo la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Fue la primera vez que Irán informó de un naufragio debido a una mina durante la guerra.

Mientras tanto, funcionarios del transporte marítimo informaron que dos buques de carga registrados en Singapur habían sido alcanzados por "proyectiles desconocidos" mientras atravesaban el estrecho el martes y el miércoles. Uno se hundió, mientras que el otro llegó a un lugar seguro. Todos los miembros de la tripulación fueron evacuados del primer barco, y no se reportaron heridos en ninguno de los dos incidentes, declaró la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur.

"Estos ataques son no provocados, injustificables y una violación del derecho internacional", señaló la autoridad.

Sin embargo, no estaba claro si el buque con bandera de Singapur que se hundió era el mismo barco que Irán dijo que había chocado con una mina.

Había pocos detalles, como qué había sido de la tripulación. La televisión estatal citó un comunicado de la Guardia que decía que el barco viajaba por lo que calificó como una ruta ilegal y peligrosa cuando chocó con la mina el miércoles por la mañana. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las imágenes.

El barco no identificado, que fue mostrado inclinado en el agua y expulsando una espesa columna de humo, transportaba 2.500 contenedores, según la televisora.

Irán ha advertido repetidamente a los barcos que no intenten transitar el estrecho sin su aprobación. El ejército de Estados Unidos ha estado guiando a los barcos a través del estrecho por una ruta más cercana a Omán.

Ataque hutí daña sede de Aramco en Arabia Saudí sin víctimas

La sede de la compañía petrolera estatal saudí Aramco fue alcanzada en un ataque hutí durante la noche, dijeron dos funcionarios regionales, dañando las oficinas del director ejecutivo de la empresa y otros altos funcionarios. Fue la última demostración de la capacidad de los rebeldes respaldados por Irán para atacar objetivos prominentes.

No hubo víctimas en el ataque, que según los funcionarios tuvo como objetivo los tres pisos superiores de un edificio utilizado por altos ejecutivos en la ciudad de Dharan. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto con los medios.

Más temprano el miércoles, se escucharon nuevas explosiones en Riad, la capital de Arabia Saudí, dijeron residentes, mientras la culpa volvió a recaer rápidamente sobre los rebeldes hutíes en el vecino Yemen.

La visión de humo elevándose en los últimos días desde algunas de las instalaciones más sensibles de Arabia Saudí ha sacudido a la región y a los mercados petroleros mundiales, al tiempo que aumenta las preguntas para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que está evaluando si Estados Unidos debería unirse a los ataques saudíes contra los hutíes.

— Por Samy Magdy en El Cairo

Presidente del Parlamento iraní advierte preparación para guerra

Irán debe estar preparado para la guerra incluso mientras negocia con Estados Unidos, sostuvo el miércoles el presidente del Parlamento del país.

Mohammad Bagher Qalibaf indicó en un discurso televisado que la principal preocupación de su país es evitar que Estados Unidos ataque de nuevo. Pero, añadió, un acuerdo firmado con Washington no es garantía.

"Rompen sus promesas", apuntó Qalibaf. Como resultado, Irán debe estar preparado para luchar "contra un enemigo prepotente" y "debemos realmente luchar con valentía en el campo de batalla".

"Ahí es cuando habremos logrado una disuasión sostenible", dijo. "Estados Unidos debe ser castigado. Estados Unidos debe cambiar su comportamiento. Debe entender que tiene que llegar a un acuerdo con el pueblo iraní".

Ataque israelí en Ciudad de Gaza mata a una mujer

Un ataque israelí contra un apartamento en Ciudad de Gaza mató a una mujer a primera hora del miércoles, según funcionarios del hospital Shifa.

El ejército de Israel afirmó que atacó a un miliciano de Hamás, pero que aún estaba evaluando el resultado del ataque, sin dar más detalles.

Poco más de un año después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, Israel sigue lanzando ataques mortales casi a diario contra el territorio palestino.

Más de 1.490 palestinos han muerto por fuego israelí desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. En general, sus cifras son consideradas fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes, pero sostiene que casi la mitad de los muertos son mujeres y niños.