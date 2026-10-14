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Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

Corinthians ocupa el puesto 16 con 32 puntos tras 30 partidos y busca revertir su mala racha.

Por AP

Octubre 14, 2026 04:54 p.m.
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Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso
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      SAO PAULO (AP) — El exinternacional neerlandés Clarence Seedorf fue presentado el miércoles como técnico de Corinthians, el gigante del fútbol brasileño que se tambalea con el descenso.

      Seedorf, de 50 años, que ganó el título de la Liga de Campeones cuatro veces como jugador, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027. Será su primer trabajo como técnico desde 2019.

      Los hinchas del Timao se sorprendieron con el nombramiento de Seedorf. Asume el cargo tras la salida de Fernando Diniz, otro técnico de la selección de Brasil, al acumular ocho derrotas consecutivas en la liga brasileña.

      Corinthians se encuentra en una situación peligrosa: en el 16to puesto de la liga después de 30 partidos, con 32 puntos.

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      Seedorf, exjugador de clubes de élite como Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter de Milán y AC Milan, afirmó que el tiempo que estuvo alejado del fútbol no será un obstáculo en su nuevo trabajo en uno de los equipos más populares de Brasil. Además de Camerún, también dirigió al AC Milan, al club chino Shenzhen FC y al equipo español Deportivo de La Coruña.

      "Esta es una gran oportunidad para mí. Es uno de los clubes más grandes del mundo, y una oportunidad como esta no se cruza en tu camino todos los días. Hay mucha gente talentosa trabajando aquí. Tendremos tiempo para analizar al rival, el fútbol es un deporte universal", dijo Seedorf en una conferencia de prensa:

      Seedorf, el único jugador en la historia en ganar un título de la Liga de Campeones con tres clubes diferentes —Ajax, Madrid y Milan—, jugó para el Botafogo de Brasil en 2012-13 y habla portugués con fluidez.

      El debut del neerlandés será en el NeoQuímica Arena de Corinthians el lunes contra Vitória.

       

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