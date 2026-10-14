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Asesinan a dos hombres en Rayón y Cárdenas

Uno fue ultimado a tiros y el otro había desaparecido desde el 25 de septiembre

Por Redacción

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a dos hombres en Rayón y Cárdenas
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      Dos hombres, uno joven y otro de la tercera edad, fueron asesinados en la Zona Media, al primero lo ejecutaron a balazos en el municipio de Rayón mientras que en Cárdenas encontraron sin vida al otro hombre con la cara destrozada a golpes, en ninguno de los casos hubo personas detenidas.

      En la calle Francisco I. Madero, en Rayón, fue ultimado a tiros un joven identificado como Luis Alberto N. de aproximadamente 25 años de edad, individuos armados lo interceptaron cerca de un campo deportivo junto a la escuela telesecundaria "Heroínas Mexicanas", en donde le dispararon para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

      De acuerdo a los hechos, los atacantes viajaban a bordo de una camioneta RAM negra cuando atacaron al joven, el cual también iba en otro vehículo.

      Después del hecho, los maleantes pudieron huir sin que nadie hiciera algo para evitarlo y más tarde al sitio llegaron los paramédicos, quienes le prestaron ayuda al joven pero se percataron que ya había fallecido víctima de los impactos recibidos.

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      Por otro lado, también a las autoridades se reportó el hallazgo de un hombre de la tercera edad sin vida, que se encontraba entre la maleza de un cerro cercano a la comunidad de Higinio, perteneciente al municipio de Cárdenas, también en la Zona Media.

      De acuerdo a informes preliminares, el cuerpo tenía la cara destrozada a golpes y estaba ya en estado de putrefacción, además también presentaba heridas de bala.

      En este caso se trató de un hombre de 70 años de edad, identificado como J. Luz Lejona Torres de 70 años de edad, el cual se encontraba desaparecido desde el 25 de septiembre.

      De acuerdo a la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la última vez se le vio en la zona centro de Cárdenas y andaba a bordo de una camioneta RAM tipo pick up, de color rojo.

      Según trascendió, en este caso las autoridades tienen pistas sobre el probable responsable y se espera que sea capturado en cualquier momento.

      En los dos hechos, tanto en Rayón como en Cárdenas, personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron enviados al Semefo de Rioverde en donde se les practicaría la autopsia de ley para entregarlos a los familiares una vez que los reclamaran.

      La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes sobre los dos homicidios, en espera de dar con los responsables en el menor tiempo posible.

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