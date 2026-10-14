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Queja de Serrano vs. Zermeño acaba en recomendación

La CEDH señala violaciones a la igualdad, no discriminación y trato digno

Por Daniel Ortiz

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Queja de Serrano vs. Zermeño acaba en recomendación
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      La queja presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por las declaraciones en las que cuestionó su origen y formación académica, derivó en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al Consejo Directivo Universitario.

      Mediante el oficio PPOF-0079/2026, del 9 de octubre, la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, notificó la emisión de la Recomendación 10/2026, relacionada con el expediente de queja 1VQU-0165/2026.

      El documento refiere violaciones a los derechos a la igualdad y no discriminación, así como al trato digno. La notificación fue recibida por la Secretaría General de la Universidad el 12 de octubre, según sello del oficio.

      La recomendación señala a Zermeño como autoridad responsable y solicita emitir una disculpa y dar vista al Órgano Interno de Control en su contra. También pide el registro de la persona afectada como víctima y capacitación en no discriminación y trato digno.

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      El conflicto comenzó durante la discusión sobre las pensiones universitarias. El 27 de marzo, Zermeño respondió a los cuestionamientos del legislador del PVEM con una referencia a su relación con la institución y a su lugar de nacimiento.

      "Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más, creo que no es ni potosino", expresó el rector, quien también llamó a tomar los señalamientos según la persona de la que provenían.

      Zermeño defendió el sistema de pensiones de la UASLP. Sostuvo que había sido modificado en cuatro ocasiones, que estaba topado y que las prestaciones de exrectores se ajustaban a las disposiciones vigentes cuando fueron otorgadas. También argumentó que la ley no podía aplicarse de manera retroactiva.

      El 30 de marzo, Serrano anunció que presentaría una queja ante la CEDH por considerar discriminatorias las referencias a su origen y formación académica. Aclaró que acudiría a título personal y no en su calidad de diputado. La queja fue presentada por escrito el 6 de abril.

      Sostuvo que su solicitud se limitaba a conocer los salarios y los montos de las pensiones de los exrectores.

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