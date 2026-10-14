Lejos de Dinamarca

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"El sistema de salud de México está, probablemente, en su peor momento. Al desabasto de medicamentos e insumos se suman recortes presupuestales que dificultan cada vez más la operación de hospitales y centros de salud".

Xavier Tello, MD

No estoy de acuerdo con las manifestaciones y bloqueos que afectan los derechos de terceros, pero los trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen buenas razones para protestar.

Rechazan un aumento salarial de 2.9 por ciento, contra un alza en los precios de 3.45 por ciento en septiembre y un incremento del salario mínimo de 13 por ciento en 2026, pero también protestan por la falta de medicamentos e insumos y por la creciente precarización de la institución. Exigen, además, la renuncia del secretario general del sindicato, Rafael Olivos.

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El expresidente López Obrador repitió de manera obsesiva la mentira de que el sistema de salud de México sería mejor que el de Dinamarca al terminar su sexenio, pero hemos visto más bien un deterioro que es, en buena medida, producto de sus ocurrencias.

La primera fue la eliminación del Seguro Popular, institución que necesitaba más recursos, pero que resolvía muchos problemas que ahora han quedado desatendidos. Otra pifia brutal fue eliminar las compras consolidadas que realizaba, bastante bien, el IMSS, y quitar la distribución de las licitaciones públicas de medicamentos. El presidente empezó a repartir responsabilidades sin ton ni son a instituciones sin experiencia como el INSABI, la UNOPS, la Secretaría de la Defensa, la Megafarmacia, Birmex y el IMSS-Bienestar, que tuvieron, todas, muy lentas curvas de aprendizaje. Como dijo que no tenía ciencia distribuir, ya que las empresas comerciales pueden llevar bolsas de papitas y refrescos a los lugares más recónditos, decretó que la distribución no debía incluirse en las licitaciones. Hoy es común que el gobierno compre medicamentos e insumos, pero que no lleguen a los lugares donde se necesitan.

El deterioro en los servicios de salud pública ha sido notable. Todos los usuarios tenemos alguna anécdota cercana e incluso dolorosa. Un radioescucha, José Ricardo García Camarena, me dice en un mensaje: "Tengo cuatro años de jubilado como trabajador del IMSS. y en 28 años de servicios se ha notado el deterioro en los servicios médicos e insumos, con poco crecimiento de clínicas y hospitales comparado con la población". Recibo en mi programa de radio constantes quejas de derechohabientes que hablan de citas tardías, operaciones que se cancelan de último momento y falta de medicamentos y servicios esenciales. La presidenta Sheinbaum dice que se hará una consulta "piso por piso" en las instalaciones del IMSS, cuando es claro que falta casi todo. No es un problema de los médicos, enfermeros o trabajadores, que ponen todo el empeño posible, sino de una patética falta de recursos.

Sin embargo, la presidenta declaró ayer: "Ahora, de ahí a que haya una crisis del sistema de salud, y que las cosas están funcionando muy mal, y que todo está mal, tampoco. Y, además, hay que decirlo también, ha aprovechado la oposición y toda la, sabemos, toda la botiza para subirse al tema".

Quizá para López Obrador y su familia, o para la presidenta, que se tratan en clínicas privadas o en pabellones especiales de los hospitales militares, sea imposible entender que las cosas están funcionando mal. Para el pueblo bueno, que tiene que acudir a farmacias privadas porque no puede perder el día esperando una consulta, la situación sí es crítica. Lo peor es que el nuevo sistema de "salud universal", que dará servicios a quienes no son derechohabientes, saturará más a instituciones como el IMSS o el ISSSTE que ya están reventando.

Sin privatizar

Dice la presidenta que está dispuesta a buscar soluciones para la contaminación del agua de Guadalajara siempre y cuando no haya "privatización. del servicio del agua". En la 4T puede más la ideología que la solución de los problemas.

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