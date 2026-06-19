Inaugura Obama su centro cultural

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Chicago, Ills.- El expresidente Barack Obama, acompañado por otros tres expresidentes, celebró la inauguración de su museo presidencial en Chicago en un evento extraordinario el jueves que reunió a líderes mundiales, celebridades de primer nivel, deportistas y otras figuras conocidas internacionalmente.

Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bono, Marc Anthony y Common actuaron en la ceremonia de inauguración. La banda The Roots musicalizó. Obama, la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas compartieron el escenario con los expresidentes Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, junto con las ex primeras damas Jill Biden, Laura Bush y Hillary Rodham Clinton. La exvicepresidenta Kamala Harris también asistió.

"Ocho años en el crisol y ni una sola vez te derretiste con el calor", dijo Michelle Obama, dirigiéndose directamente a su marido durante su turno en el atril. "Ni una sola vez dejaste que te endureciera. En cambio, lo usaste para revelar tu esencia más verdadera. Tu terco optimismo y tu coraje inquebrantable. Tu brillantez deslumbrante y decencia sin pretensiones. Tu feroz ética de trabajo y tu fibra moral absolutamente inquebrantable. Y hacerlo todo por primera vez."

"Y lo hiciste todo con tanta gracia, clase y genialidad", dijo. "Has hecho que el trabajo más duro del mundo pareciera un paseo por este precioso parque."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jennifer Hudson cantó el himno nacional y Christina Aguilera ofreció una vibrante versión de "What a Wonderful World".

Entre los asistentes al evento estuvo el gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028; los líderes de derechos civiles Andrew Young y Al Sharpton; Oprah Winfrey; los comediantes David Letterman, Conan O´Brien y Stephen Colbert; el actor Tom Hanks; la leyenda del tenis Billie Jean King y el presidente de los Chicago Cubs, Tom Ricketts.

Entre los exlíderes presentes mundiales estuvieron la excanciller de Alemania Angela Merkel y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Se espera que el centro, ubicado cerca de donde vivió Obama y comenzó su carrera política, atraiga a más de 1 millón de visitantes al año. Está junto al Museo Griffin de Ciencia e Industria en el parque frente al lago, y no lejos de la Universidad de Chicago.