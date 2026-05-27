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Incauta Argentina más de 700 animales marinos

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Incauta Argentina más de 700 animales marinos
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      NAIROBI, Kenia.- Las autoridades argentinas han incautado más de 700 animales marinos traficados desde Kenia, en lo que los conservacionistas describieron como un importante golpe contra el comercio ilegal de fauna acuática exótica destinada al mercado de mascotas ornamentales.

      La incautación se realizó el 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires, en un operativo en el que participó la Brigada de Control Ambiental de Argentina, funcionarios de aduanas, el organismo de sanidad agropecuaria, el grupo de conservación International Fund for Animal Welfare (IFAW) y el grupo de rehabilitación argentino Fundación Temaikèn.

      El envío incluía peces marinos tropicales e invertebrados comúnmente buscados para acuarios y colecciones exóticas, entre ellos peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar.

      Muchos de los animales llegaron muertos tras 120 horas de tránsito desde Kenia, mientras que otros mostraban graves signos de estrés y shock.

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      Veterinarios y especialistas en fauna trabajaron durante más de 28 horas para estabilizar a los animales que seguían vivos. 

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