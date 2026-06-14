Incendio en almacén arde por 3er día
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Tracy, Cal.- Las autoridades de una ciudad del norte de California instalaron el sábado a la población sensible al humo a permanecer en interiores, cuando los bomberos combatieron por tercer día un incendio en un enorme almacén de equipos médicos.
La calidad del aire en el sur de Tracy, una ciudad de 100,000 habitantes donde el incendio del almacén de Medline arde desde el jueves, se encontraba en el rango de "insalubre", según los monitores de aire.
Los bomberos esperan que los próximos días sigan luciendo ahumados en medio de un prolongado esfuerzo por extinguir el incendio dentro del edificio, indicó en un comunicado el jefe de bomberos del Condado South San Joaquin, Randall Bradley.
El departamento de bomberos local investiga el siniestro, y las autoridades se están reuniendo con representantes de la empresa, ingenieros estructurales y otras personas para evaluar el edificio, indicó Bradley.
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Se estaban elaborando aviones para que los empleados recuperaran sus vehículos del lugar. Por su parte, los bomberos instalaron a la población para evitar la zona ya no tocar ni mover escombros.
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