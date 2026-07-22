Bomberos combaten uno de los mayores incendios de España durante ola de calor en el Mediterráneo

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BARCELONA, España (AP) — Los bomberos combatían el miércoles un incendio forestal en el centro de España que ha quemado más de 32 mil hectáreas (79 mil acres), uno de los mayores siniestros registrados en el país del sur de Europa.

Impacto en la comunidad

El incendio en la zona rural de Guadalajara se produce menos de dos semanas después de que las llamadas devastaron una pequeña comunidad de expatriados en el sur de España. Aquel incendio, pequeño, pero extremadamente virulento, mató a 13 personas, entre ellas varios extranjeros, en uno de los incendios forestales más mortíferos en el país.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el miércoles la zona arrasada por el fuego en Guadalajara y pidió un pacto entre los partidos políticos para combatir el cambio climático.

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Sánchez afirmó en el pueblo de Tamajón, situado a menos de dos horas en coche al noreste de Madrid que "cada año tenemos más claro es que la emergencia climática mata y mata y hace que muchas comarcas y muchos territorios pierdan prosperidad" y agregó que "eso no es política, no es ideología, es ciencia, datos".

Unas 34 localidades han sido evacuadas en la zona, pero no se han reportado heridos graves ni fallecidos.

España ya ha sufrido este año 22 grandes incendios forestales, definidos como aquellos que queman más de 500 hectáreas (1,235 acres). El fuego ha arrasado cuatro veces más terreno en comparación con julio del año pasado, señaló Sánchez.

El líder socialista indicó que ya se habían calcinado más de 100 mil hectáreas (247 mil acres) en la primera mitad del año, igualando el promedio anual total de España en la última década.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, indicó que el de Guadalajara fue "uno de los incendios más grandes de la historia de nuestro país" y el más grande jamás registrado en la región de Castilla-La Mancha.

El incendio de Guadalajara es el segundo mayor registrado en la historia de España, después de que el año pasado ardieron unas 37 mil hectáreas (91 mil acres) en el noroeste del país, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica citados por la agencia de noticias EFE.

Acciones de la autoridad

Las autoridades regionales señalaron que los bomberos, apoyados por aeronaves que descargan agua, habían protegido hasta ahora las viviendas de las 40 localidades situadas en el área quemada, el 90% de la cual pertenece a un parque nacional. Los bomberos esperan tener bajo control el incendio, que está cerca de cumplir una semana, para el viernes, dijo Emiliano García-Page, presidente regional de Castilla-La Mancha.

Miguel Ángel Moreno, alcalde del pueblo de Zarzuela de Jadraque, contó que sus 100 residentes fueron evacuados el viernes, y que 14 se refugiaron en un albergue de la Cruz Roja.

Los bomberos combatieron el fuego dentro del pueblo y salvaron todas las viviendas, aunque dos graneros se incendiaron, explicó Moreno, y añadió que los bomberos deberían recibir tanta admiración como los futbolistas que ganaron el Mundial el domingo.

"Aparte de los héroes de haber ganado la Copa del Mundo, tenemos en España a otros héroes que no tienen nombre y apellidos, pero son unos héroes", expresó el alcalde.

¿Cómo afecta la ola de calor a la extinción?

La agencia meteorológica de España informó que una ola de calor que comenzó el martes podría alcanzar su punto máximo entre el miércoles y el jueves, con temperaturas que rozarían los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en varias zonas del interior e incluso superarían los 42 °C (108 °F) en partes de Andalucía, en el sur de España.

Guadalajara y amplias zonas de España están en alerta por altas temperaturas.

Como otros países, España está experimentando calor extremo, que se combina con el viento y las escasas lluvias para crear condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

A nivel mundial, 2025 fue el tercer año más caluroso registrado, lo que trajo severas olas de calor en toda Europa. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad, especialmente en el sureste de Europa, lo que hace a la región más vulnerable a impactos en la salud e incendios forestales.

Otros países enfrentan incendios o clima caluroso y seco

En Italia, varios incendios el miércoles en toda Sicilia provocaron evacuaciones dispersas.

Desde hace días, la agencia de Protección Civil de Italia ha declarado a toda Sicilia en el nivel máximo de riesgo de incendios forestales. Los vientos y las temperaturas cercanas o superiores a 40 °C (100 °F) han avivado incendios desde las cercanías de Palermo, en la costa norte, hasta Catania, en el este, y ahora Agrigento, en el oeste.

Grecia sufría lo que se pronosticaba como el último día de una ola de calor de cuatro días. Se preveía que las temperaturas superaran los 42 °C (107 °F), mientras que varias regiones del sur y el centro de Grecia, incluida el área metropolitana de Atenas, estaban en el nivel máximo de alerta por peligro de incendios forestales.

Chipre, por su parte, emitió una advertencia por altas temperaturas que se esperaba que alcanzaran los 43 °C (109 °F).

En Gran Bretaña, en algunas zonas no ha llovido en más de un mes, y una buena parte del sur de Inglaterra se encuentra en un estado de "tiempo seco prolongado", un paso previo a la sequía. Thames Water, la mayor empresa de agua del país, ha prohibido a sus 10 millones de clientes usar mangueras para regar el césped o lavar autos a partir del jueves.