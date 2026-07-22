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Liga MX: Partidos de la jornada 2 que se transmitirán por TV abierta

Tigres y Atlético de San Luis buscan reivindicarse en la jornada 2 con partido televisado.

Por El Universal

Julio 22, 2026 05:30 p.m.
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Liga MX: Partidos de la jornada 2 que se transmitirán por TV abierta
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- La jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzó el pasado martes con dos partidos, ya que Cruz Azul y Toluca se vieron obligados a adelantar sus encuentros ya que el fin de semana se enfrentarán en el Campeón de Campeones en Estados Unidos; sin embargo, el resto de la jornada se llevará a cabo con normalidad el fin de semana.


      De los partidos que quedan, solamente dos serán transmitidos por televisión abierta y a continuación te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales para verlos.

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      La actividad de la jornada 2 se reanuda con uno de los partidos más atractivos entre Atlante y América en el estadio Banorte, donde los Potros serán locales administrativos. Dos de los equipos más antiguos del futbol mexicano se reencuentran en este regreso del equipo del pueblo a la Primera División y donde estrenarán televisora.
      El sábado, los Tigres recibirán al Atlético de San Luis, ambos con la obligación de ganar para borrar la decepcionante actuación que tuvieron en la apertura del torneo.
      ¿Qué partidos de la jornada 2 serán transmitidos por televisión abierta?
      *Viernes, 24 de julio
      Atlante vs América - a las 21:00 horas por Azteca 7
      *Sábado, 25 de julio
      Tigres vs Atlético de San Luis - a las 21:00 horas por Azteca 7

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