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Reclaman abuso en el caso Lutzow

Denuncia su abogado anomalías y esboza posible demanda del exsecretario de Salud

Por Martín Rodríguez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Reclaman abuso en el caso Lutzow
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      En vista del abierto abuso de poder por parte de agentes de Ministerio Público, jueces de control y testigos "armados" que también eran servidores públicos que intervinieron en el juicio contra el exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, existe responsabilidad penal y delitos que no prescriben ni en una década, afirmó el abogado Alejandro Manríquez Laguna, del médico.

      Abuso de poder y responsabilidad penal en el juicio

      En entrevista, el representante legal dijo que su cliente se encuentra en total libertad, pero hasta hoy nadie resuelve ofrecer una disculpa pública ni ha ofrecido reparar el daño causado.

      La disculpa se justifica, explicó, porque los funcionarios que acusaron y procesaron al exsecretario de Salud no cometieron errores en la interpretación de la ley, sino que incurrieron en un claro abuso de su encargo público.

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      Agregó que la responsabilidad penal de las personas señaladas estará vigente de manera permanente, porque se trata de delitos que no tienen calendario de prescripción.

      La presentación de alguna demanda, acotó el abogado, dependerá de la situación emocional y de las decisiones personales de Lutzow Steiner para procesar cualquier posible demanda de reparación del daño y en su caso, del castigo de los abusadores por la vía penal. "Obviamente, el doctor se encuentra en etapa de reflexión", indicó el entrevistado.

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      Agregó que todos los testigos llamados para engrosar el juicio se desempeñaron en cargos públicos en el tiempo de su comparecencia, por lo que también tienen responsabilidad penal.

      También deberían incluirse al juez de control, al tribunal de enjuiciamiento y a los magistrados que intervinieron.

      Dijo que el Tribunal Colegiado dio por cumplida la sentencia de amparo y el médico ya se reunió con su familia, anda haciendo su vida en total libertad y sin embargo, el gobierno del Estado no ha reparado el daño.

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