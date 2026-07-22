Se roban camión de personal con todo y trabajadores
Abandonó la unidad después de una persecución y logró escapar.
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En Soledad, un camión de transporte de personal fue robado con pasajeros a bordo y recuperado momentos después, por elementos del Guardia Civil Municipal.
Este martes, los oficiales municipales atendieron de inmediato el reporte de un sujeto que con un arma blanca despojó al chofer del control de la unidad. Luego de un rato de ser perseguido por las autoridades, el responsable abandonó el camión y se dio a la fuga.
Los hechos ocurrieron en los límites del fraccionamiento Ciudad Real, y tras una persecución con pasajeros a bordo, se dio la recuperación de la unidad en calles de la colonia La Constancia. Momentos después, las autoridades informaron de un dispositivo de búsqueda, para la captura del probable responsable.
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Cabe destacar que todos los trabajadores que iban a bordo del camión se encuentran a salvo y nadie sufrió ningún tipo de perjuicio.
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