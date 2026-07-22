Ni scooter ni similares en el distribuidor Juárez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el nuevo Reglamento de Tránsito establecerá de manera específica los espacios donde los vehículos de electromovilidad, como scooters y patines eléctricos, podrán y no podrán circular, luego del siniestro vial ocurrido el pasado viernes en el Distribuidor Juárez que dejó una persona fallecida.

Prohíben circulación de vehículos eléctricos en Distribuidor Juárez

El funcionario señaló que una de las principales modificaciones será la prohibición de que este tipo de unidades transiten por la plataforma del Distribuidor Juárez, al considerar que se trata de una vialidad de alto riesgo para vehículos de movilidad personal. Indicó que la intención del reglamento es prevenir hechos como el registrado recientemente.

Villa Gutiérrez explicó que la corporación ya ha realizado acciones para impedir que los conductores de estos vehículos circulen por zonas no aptas, aunque reconoció que continúan detectándose casos. "El reglamento de tránsito precisamente es para evitar ese tipo de circulación de estos vehículos. Ahí vendrá muy específico el tema de los lugares en donde no podrán circular y la plataforma del Distribuidor Juárez es una de ellas", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Nuevo reglamento de Tránsito regulará scooters El uso de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal quedará formalmente regulado en el nuevo Reglamento de Tránsito Municipal que prepara el Ayuntamiento de San Luis Potosí, infor...

Análisis del siniestro y medidas preventivas

Respecto al siniestro, el secretario consideró que existieron actos de imprudencia tanto por parte del conductor del automóvil involucrado como del usuario del scooter. Precisó que, de acuerdo con la información recabada, uno de los involucrados ingresó de manera indebida a la vialidad, mientras que el otro realizó una maniobra incorrecta al desincorporarse de la glorieta.