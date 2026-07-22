Asesta la FGR golpe al tráfico de hidrocarburos

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En el cateo a una empresa en donde se almacenaba y despachaba diesel ilegal, la Fiscalía General de la República logró incautar más de 170 mil litros de diesel y, además, se aseguraron también más de 104 vehículos pesados aparentemente utilizados para el transporte del combustible.

De acuerdo a información preliminar, la FGR actuó luego de una denuncia anónima recibida en la guardia de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, por lo que se iniciaron las indagatorias y se obtuvo autorización para ejecutar el cateo en el predio ubicado en el Anillo Periférico Norte, en la colonia San Juanico El Grande Grande, en esta ciudad.

Los denunciantes refirieron que en el interior de las instalaciones de una empresa almacenaban diésel en un tanque y en pipas, al parecer sin contar con los permisos correspondientes, pues el producto lo movían en la noche para no evidenciar a las pipas de la empresa; además, informaron que con frecuencia ingresaban pipas durante el día a efecto de descargar y cargar el combustible.

La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del Ministerio Público Federal, llevó a cabo el operativo de manera conjunta con elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, peritos especializados de la institución, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral.

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En la empresa, las autoridades aseguraron un total de 173 mil 500 litros de diésel y cuatro mil litros de urea, todo repartido en tanques y pipas que se encontraban dentro de la empresa; también había un módulo despachador con una manguera y una bomba con dos mangueras

En la intervención policial también se incautaron 102 vehículos entre pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys, así como cinco equipos de cómputo y 19 documentos diversos, quedando todo a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de posesión, comercialización y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Incautan presunto huachicol.

Una vez finalizada la diligencia, el Ministerio Público Federal colocó sellos de clausura en la entrada de la empresa intervenida con el fin de continuar con las investigaciones y de momento no se informó si existen personas detenidas por el tráfico del hidrocarburo.