Incendios cobraron dos vidas en Grecia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Baelen, Bélgica.- Los bomberos combatían el domingo un enorme incendio forestal en el este de Bélgica que ha quemado una reserva natural, y otro en una isla griega cerca de Atenas donde dos personas murieron, mientras las condiciones calurosas y secas alimentaban incendios en distintas partes de Europa.

Cerca de 30 kilómetros cuadrados ardieron en las Altas Fagnes, una gran reserva natural en el este de Bélgica, en lo que los medios describieron como uno de los peores incendios forestales en la historia reciente del país.

Unos 600 residentes de municipios cercanos de Waimes y Bütgenbach, en la provincia de Lieja, cerca de la frontera con Alemania, recibieron instrucciones de evacuar el sábado, cuando los vientos cambiaron y el humo se extendió por la zona.

En Grecia, dos personas murieron el domingo en un incendio forestal en la isla de Salamina, al oeste de Atenas, dijeron los bomberos griegos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cuerpos fueron recuperados en el pueblo de Peristeria, donde fuertes vientos alimentaron el incendio, que se propagaba rápidamente. Se informó de un segundo incendio en la zona de Selini. Embarcaciones de extinción y de la guardia costera evacuaban a los bañistas en el área.

Unos 260 bomberos respondían a los incendios, entre ellos, 15 equipos terrestres, 10 aeronaves y ocho helicópteros.

En Bélgica, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el incendio ha superado con creces a uno ocurrido en 2011 que quemó casi 14 kilómetros cuadrados en la misma zona y había sido el mayor registrado en el país.

En Alemania, las autoridades locales advirtieron el domingo que el incendio estaba a unos 1,5 kilómetros de la frontera.

Mientras que en Francia, los bomberos que combatían un incendio forestal en un pinar en la región suroccidental de Landas no enfrentaron grandes rebrotes durante la noche, dijo el prefecto de Landas, Gilles Clavreul.

Las autoridades estimaron el área total quemada en 17 kilómetros cuadrados , mientras que unas 650 personas habían sido evacuadas de sus hogares.

En Reino Unido, los equipos de emergencia combatían 14 incendios forestales en el sur de Gales con el apoyo de personal militar.