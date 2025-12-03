Inician Audiencias Públicas del T-MEC con Participación de 10 Mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Del 3 al 5 de diciembre se llevarán a cabo las audiencias públicas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la sede de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Este ejercicio forma parte del proceso que realiza el gobierno estadounidense rumbo a la revisión del T-MEC, la cual se realizará a los seis años de su entrada en vigor.

En estas audiencias participarán cerca de 10 representantes mexicanos provenientes de empresas y organizaciones de sectores como el farmacéutico, el acerero, el de alimentos, así como la cúpula empresarial y la academia, sin encontrarse en la lista de participantes a representantes de otros sectores afectados por los aranceles estadounidenses.

Los nombres y asociaciones que participarán en estos tres días son: Itzel Belem Lara de la Cruz, del Colectivo SOJUF (Sororidad Judicial Federal); Alejandro Sanders, del Consejo Farmacéutico Mexicano; Ricardo Del Olmo Hidalgo, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como, Sergio Gómez Lora, coordinador de negocios del Consejo Coordinador Empresarial; Juan Antonio Reboulen, de Deacero; Fernando Villanueva, Deacero USA; Rodolfo Larrea, Ingeteknos Estructurales; Sofía Gasque, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información; Alejandro Martínez, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, y Elena Gutiérrez, del Colegio de la Frontera México.

El proceso de consulta pública en Estados Unidos comenzó el 17 de septiembre de 2025, con un plazo de 45 días para recibir comentarios escritos de todos los interesados, que concluyó a inicios de noviembre con mil 514 comentarios de organizaciones de los tres países socios.

En México, la Secretaría de Economía abrió su convocatoria el 17 de septiembre de 2025, con un plazo de 60 días que terminó el 16 de noviembre de 2025, para recibir propuestas del sector privado y organizaciones interesadas. Canadá, por su parte, lanzó su proceso el 20 de septiembre de 2025, con fecha límite el 3 de noviembre de 2025.