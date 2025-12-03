Lidera Nasralla contienda en Honduras

TEGUCIGALPA.- Un día después de que las autoridades electorales de Honduras dejaron de dar actualizaciones sobre el conteo de votos en la elección presidencial debido a “problemas técnicos”, el candidato Salvador Nasralla del partido conservador Liberal tenía una ligera ventaja el martes sobre Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras contabilizar las papeletas del 69% de los centros de votación, Nasralla tenía el 40,16% de las preferencias frente al 39,71% de Asfura. Poco más de 10.000 votos separan a los dos candidatos conservadores. Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ubicaba en el tercer puesto con el 19,07% de los votos.

El sitio web que las autoridades electorales hondureñas tomó para compartir los resultados de la votación experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras contiendas extremadamente cerradas, informó el Consejo Nacional Electoral el martes por la mañana.

El sitio web comenzó a actualizar el conteo de votos poco después del cierre de urnas en las elecciones del domingo, pero se cayó alrededor del mediodía del lunes y no hubo actualizaciones oficiales hasta la tarde del martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí