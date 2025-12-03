logo pulso
Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Alcanza huevo Fabergé de cristal precio récord

LONDRES.- Un raro huevo de cristal y diamante de Fabergé, elaborado para la familia gobernante de Rusia antes de ser derrocada por la revolución, rompió récords el martes al venderse en una subasta por 22,9 millones de libras (30,2 millones de dólares).

La Casa de Subastas Christie’s de Londres informó que el Huevo de Invierno, al que se ha comparado con la icónica Mona Lisa, es uno de los siete de estos opulentos ovoides que permanecen en manos privadas.

El huevo, de 10 centímetros (4 pulgadas) de altura, está hecho de cristal de roca finamente tallado, cubierto con un delicado motivo de copos de nieve elaborados en platino y 4.500 diminutos diamantes. Se abre para revelar una pequeña canasta removible de flores de cuarzo engastadas en joyas que simbolizan la primavera.

El precio de venta, que incluyó una prima del comprador, superó los 18,5 millones de dólares que se pagaron en una subasta de Christie’s en 2007 por otro huevo de Fabergé creado para la familia bancaria Rothschild.

El artesano Peter Carl Fabergé y su compañía crearon más de 50 de estos huevos para la familia imperial de Rusia entre 1885 y 1917, cada uno elaborado de manera única.

