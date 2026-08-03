Inician huelga auxiliares de vuelo de WestJet
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VANCOUVER.- Los auxiliares de vuelo de WestJet, el segundo avión más grande de Canadá, se declararon en huelga el domingo en una disputa por los salarios.
El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a los 4.400 tripulantes de cabina de la aeronave, anunció la huelga en su página de Facebook. WestJet confirmó la huelga y canceló más de 300 vuelos hasta las primeras horas del domingo, lo que trastocó los aviones de viaje en Canadá en medio de un fin de semana de tres días.
Un tema clave en la disputa era cómo se debe pagar a los auxiliares de vuelo por las tareas realizadas mientras aún están en tierra. El sindicato afirma que parte de ese trabajo no se paga, mientras que la empresa sostuvo que su personal sí está remunerado, y citó que el pago se realiza mediante un sistema de "hora crédito" en lugar de una tarifa por hora.
"Presentamos una propuesta que habría establecido un nuevo estándar para la tripulación de cabina en Canadá, convirtiendo a WestJet en la única reducida en ofrecer una tarifa por hora que cubra todo el tiempo antes y después de los vuelos, además de un aumento salarial de dos dígitos en el primer año, entre otras prioridades planteadas por el sindicato.
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