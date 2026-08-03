logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Inician huelga auxiliares de vuelo de WestJet

Por AP

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Inician huelga auxiliares de vuelo de WestJet
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      VANCOUVER.- Los auxiliares de vuelo de WestJet, el segundo avión más grande de Canadá, se declararon en huelga el domingo en una disputa por los salarios.

      El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a los 4.400 tripulantes de cabina de la aeronave, anunció la huelga en su página de Facebook. WestJet confirmó la huelga y canceló más de 300 vuelos hasta las primeras horas del domingo, lo que trastocó los aviones de viaje en Canadá en medio de un fin de semana de tres días.

      Un tema clave en la disputa era cómo se debe pagar a los auxiliares de vuelo por las tareas realizadas mientras aún están en tierra. El sindicato afirma que parte de ese trabajo no se paga, mientras que la empresa sostuvo que su personal sí está remunerado, y citó que el pago se realiza mediante un sistema de "hora crédito" en lugar de una tarifa por hora.

      "Presentamos una propuesta que habría establecido un nuevo estándar para la tripulación de cabina en Canadá, convirtiendo a WestJet en la única reducida en ofrecer una tarifa por hora que cubra todo el tiempo antes y después de los vuelos, además de un aumento salarial de dos dígitos en el primer año, entre otras prioridades planteadas por el sindicato. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        La nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales de Raúl Rocha
        La nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales de Raúl Rocha

        La nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales de Raúl Rocha

        SLP

        El Universal

        Acusaciones incluyen lavado de dinero y fraude en certamen Miss Universo 2025.

        Cuba nuevamente bajo un apagón
        Cuba nuevamente bajo un apagón

        Cuba nuevamente bajo un apagón

        SLP

        El Universal

        Un fallo en la red eléctrica nacional dejó sin suministro a casi la mitad de la población cubana.

        Dos bomberos fallecen en accidente aéreo cerca de Atenas
        Dos bomberos fallecen en accidente aéreo cerca de Atenas

        Dos bomberos fallecen en accidente aéreo cerca de Atenas

        SLP

        AP

        El accidente ocurrió en medio de vientos huracanados que dificultaban las labores de extinción en Grecia.

        Pakistán condena ataque suicida en Kabal con 14 fallecidos
        Pakistán condena ataque suicida en Kabal con 14 fallecidos

        Pakistán condena ataque suicida en Kabal con 14 fallecidos

        SLP

        AP

        El resurgimiento de milicianos en Swat genera protestas ciudadanas y preocupación por la seguridad regional.