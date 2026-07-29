PMA alerta que ébola empeora hambre en provincia Ituri, Congo

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El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo está agravando la inseguridad alimentaria en un país que ya lucha contra una de las mayores crisis humanitarias del mundo, manifestó el miércoles a The Associated Press el jefe de la agencia alimentaria de la ONU.

Durante una visita a la provincia de Ituri, Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, describió el brote como una "crisis sobre otra crisis" que ha agravado una situación catastrófica, con más de cinco millones de congoleños que ya enfrentan inseguridad alimentaria en nivel de emergencia.

El conflicto prolongado en el este del Congo ha empujado a casi 10 millones de personas a niveles de crisis o emergencia por hambre, y la provincia de Ituri —epicentro del brote de ébola— figura entre las más afectadas, con 1,9 millones de ellas, según el PMA.

En unas 48 zonas de salud afectadas por el ébola, más de 2,7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluidas 628.000 en condiciones de emergencia, añadió.

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"Ahora, con la crisis del ébola, esto está empeorando. Los mercados se ven afectados, las rutas de suministro se ven afectadas y, por lo tanto, la gente tiene aún más dificultades para tener suficiente para comer", Skau declaró a la AP.

El ébola está empeorando la desnutrición

El brote de ébola en curso, considerado el más rápido de la historia, ha registrado 3.360 casos confirmados, incluidos 1.487 fallecimientos desde que fue declarado el 15 de mayo.

Las medidas introducidas para frenar la propagación —incluidos cierres de fronteras y restricciones de movimiento y de grandes concentraciones— han alterado la vida y los negocios, elevando los precios de los alimentos y del combustible, indicó el PMA.

La agencia señaló que hasta ahora ha entregado más de 160.000 comidas calientes a pacientes, contactos y trabajadores de primera línea en 17 centros de tratamiento y aislamiento.

En Mongbwalu, una localidad minera en uno de los epicentros del brote, residentes afirmaron que el ébola y las medidas introducidas para combatirlo han dificultado que algunas familias alimenten a sus hijos.

Kahambu Deborah, una madre de seis hijos de 40 años, contó que ha tenido dificultades para acceder a sus tierras de cultivo debido a la violencia rebelde, y que las restricciones vinculadas al ébola han hecho la situación aún más complicada.

"Conseguir alimentos aquí es una de las cosas más difíciles con las que hemos tenido que lidiar recientemente. A veces, por la inseguridad, ni siquiera podemos ir a nuestros campos, y nuestros hijos sufren como resultado", indicó Deborah.

"Limitar el movimiento de las personas"

El doctor Richard Lokudu, director del Hospital General de Mongbwalu, indicó que los trabajadores de salud están viendo más casos de desnutrición en la región en comparación con antes del brote, "incluso en el centro de tratamiento del ébola".

En Mongbwalu, el programa de apoyo alimentario del PMA ha ayudado a "limitar el movimiento de las personas que buscan los medios para sobrevivir", señaló Tourne Kasereka, asistente de monitoreo de la organización.

El brote ha sido particularmente difícil de combatir porque es causado por el virus Bundibugyo, que no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados, a diferencia de la mayoría de los brotes anteriores del Congo.

Las autoridades han advertido que continúa propagándose más rápido de lo que los funcionarios de salud pueden rastrearlo, pese a una respuesta en expansión.

Un aspecto crítico de esa respuesta es llevar alimentos a quienes los necesitan, según Skau.

"El Programa Mundial de Alimentos necesita recursos (y) donaciones para que podamos hacer más, para aliviar las presiones sobre la gente aquí en Ituri", añadió.